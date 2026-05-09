Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы

Площадки для встреч были выбраны самые разные – Центр долголетия и Дом престарелых, городской Дворец культуры и приемные депутатов в микрорайо­нах. Часть мероприя­тий прошла в рамках проекта «Цифровая социальная помощь», организованного молодежным крылом «Жастар рухы».

Но где бы ни общались студенты с пенсионерами, главная цель была развить цифровую грамотность старшего поколения и защитить их персональные данные. Сегодня пожилые люди все активнее пользуются смартфонами и онлайн-сервисами, но при этом остаются уязвимыми перед злоу­мышленниками – именно они чаще всего становятся жертвами интернет-мошенников. Поэтому киберотряд сосредоточил свою работу на обучении старшего поколения базовым и прикладным цифровым навыкам.

Встречи проходили в формате живого диалога и практических занятий. Преподаватель колледжа Асылбек Зейнолла вместе со студентами Абдукаримом Вахапджановым, Шакаримом Нагмановым и Исмагылом Шабанбаем не только рассказывали о распространенных схемах обмана, но и подробно объясняли, как защитить себя и свои денежные средства.

Пенсионеров обучали пользоваться государственными и коммерческими онлайн-сервисами: оформлять справки через eGov.kz, работать с ЭЦП, использовать банковские приложения Kaspi и Halyk, записываться к врачу через Damumed и просматривать результаты анализов. Также участники встреч осваивали базовые настройки смартфонов и учились распознавать мошеннические схемы. Как отмечает преподаватель, наибольший интерес у слушателей вызывает конкретная защита от финансовых рисков.

– Самая востребованная услуга на наших встречах – это оформ­ление цифрового добровольного отказа от получения банковских займов. Как только люди узнают о такой возможности, сразу просят: давайте сделаем это прямо сейчас. Для них это реальный инструмент защиты, – говорит он. – А для студентов участие в киберотряде – это не только волонтерство, но и важный профессиональный опыт. Они получают практику, которой не даст ни один учебник. Здесь нужно не просто знать материал, а уметь объяснить его доступно, помочь человеку шаг за шагом.

С благодарностью о занятиях отзываются и сами пенсионеры.

– Раньше я боялась лишний раз нажать что-то в телефоне, чтобы не ошибиться. Сейчас понимаю, как пользоваться приложениями и как защитить себя. Очень важно, что есть такие занятия – нас не оставляют один на один с технологиями, – говорит участница встреч Алевтина Стоянова.

Организаторы отмечают, что интерес к таким цифровым субботникам растет – павлодарские пенсионеры охотно приходят на встречи, задают вопросы и стараются разобраться во всех нюансах цифровой безопасности.

В активе киберотряда было и сотрудничество с департаментом по противодействию киберпреступности и управлением по борьбе с наркотиками Департамента полиции Павлодарской области. Изначально одной из целей создания киберотряда было широкое применение методов антифрода, то есть оценки финансовых транзакций в Интернете на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества.

Также для противодействия киберпреступлениям были отобраны два лучших и наиболее опытных студента, которые внесли свою лепту в раскрытие преступ­лений, происходящих на разных платформах. Речь идет о сайтах, с которыми ежедневно взаимодействуют граждане, – OLX, Kolesa, Krisha и других.