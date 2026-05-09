Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве

Среди почетных гостей также присутствовали лидеры стран СНГ и других государств

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю 81-й годовщины Великой Победы на Красной площади в Москве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и Президентом России Владимиром Путиным в торжественных мероприятиях участвовали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Король Малайзии Султан Ибрагим, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит и другие.