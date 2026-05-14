Астанчан приглашают на очередную ярмарку выходного дня
Покупатели смогут приобрести мясо, овощи и фрукты напрямую у аграриев, без лишних наценок и посредников
В Астане 16 и 17 мая пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.
Мероприятие будет проходить 16 и 17 мая с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ Keryen Joly по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.