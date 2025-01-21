Международный творческий конкурс «Ұлы Дала» стартует в Казахстане

Заявки и произведения принимаются до 1 мая 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

НАО «Фонд Отандастар» и Союз писателей Казахстана объявили прием заявок на международный конкурс «Ұлы Дала», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqculture.com

Он направлен на продвижение и популяризацию казахского языка, традиций и культуры среди этнических казахов за рубежом.

По итогам конкурса будет издан сборник художественных произведений и научных исследований, посвященных истории миграции и жизненному пути казахов за рубежом, их быту, традициям, литературе и искусству.

Заявки и произведения принимаются до 1 мая 2025 года.

Работы победителей конкурса и изданные книги будут переданы в крупные библиотеки и научно-культурные центры Казахстана.

Электронные версии книг будут размещены на веб-сайтах «Фонда Отандастар» и Союза писателей Казахстана.

Заявки необходимо отправить по следующему адресу: г. Астана, ул. Д. Кунаева, дом 12/1, НАО «Фонд Отандастар», либо на электронную почту: otandastar2025@gmail.com