Международный творческий конкурс «Ұлы Дала» стартует в Казахстане

Заявки и произведения принимаются до 1 мая 2025 года
НАО «Фонд Отандастар» и Союз писателей Казахстана объявили прием заявок на международный конкурс «Ұлы Дала», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqculture.com
Он направлен на продвижение и популяризацию казахского языка, традиций и культуры среди этнических казахов за рубежом.
По итогам конкурса будет издан сборник художественных произведений и научных исследований, посвященных истории миграции и жизненному пути казахов за рубежом, их быту, традициям, литературе и искусству.
Заявки и произведения принимаются до 1 мая 2025 года.
Работы победителей конкурса и изданные книги будут переданы в крупные библиотеки и научно-культурные центры Казахстана.
Электронные версии книг будут размещены на веб-сайтах «Фонда Отандастар» и Союза писателей Казахстана.
Заявки необходимо отправить по следующему адресу: г. Астана, ул. Д. Кунаева, дом 12/1, НАО «Фонд Отандастар», либо на электронную почту: otandastar2025@gmail.com