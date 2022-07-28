Экономика
Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики

Прогнозы ухудшаются

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики. Об этом международная организация объявила во вторник, 26 июля, в Вашингтоне, сообщает Deutsche Welle.

Согласно оценкам МВФ, существенное снижение темпов роста экономик Китая и США приводит к замедлению роста валового внутреннего продукта (ВВП) во всем мире. МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 3,2%. Еще в апреле экс­перты МВФ ожидали, что рост мировой экономики составит 3,6%. И перспективы ее развития могут еще больше омрачиться, предупредили в МВФ.

В числе других факторов, влияющих на мировую экономику, – конфликт России и Украины, а также продолжающаяся пандемия COVID-19.

Многие риски, о которых МВФ предупреждал еще в апреле, материализовались, отмечает главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша. Мир вскоре может оказаться «на пороге глобальной рецессии – всего два года спустя после последней», цитирует немецкое издание эксперта.

Прогноз МВФ на следующий год также сильно омрачился: аналитики организации скорректировали свою оценку роста глобального ВВП на 2023 год в сторону понижения на 0,7 пункта – до 2,9%. Основной причиной является высокая инфляция. Борьба с инфляцией может обойтись «дороже, чем ожидалось», предупредил МВФ. Причем риск рецессии особенно высок в следующем году. В частности, страны с высокой задолженностью будут дополнительно обременены из-за роста ключевых процентных ставок во всем мире.

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