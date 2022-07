МФЦА включен в рейтинг глобальных финцентров

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) вошел в эксклюзивное объединение международных финансовых центров – Vantage Financial Centres, сообщает Kazpravda.kz Список центров был опубликован в очередном выпуске Индекса глобальных финансовых центров (Global Financial Centers Index (GFCI), определяющего рейтинг конкурентоспособности финцентров.В Vantage Financial Centres входят такие известные международные финансовые центры, как Токио, Торонто, Шанхай, Пекин и Абу-Даби.Члены объединения VFC имеют возможность получения консультационной поддержки, а также оценки своей деятельности от других членов объединения по основным показателям, на базе которых формируется рейтинг GFCI.Кроме того, центры также могут принять активное участие в международных мероприятиях высокого уровня наряду с ведущими глобальными финансовыми центрами. Данные мероприятия являются своеобразной платформой для обмена опытом и мнениями экспертов по повышению конкурентоспособности финансовых центров."Данные привилегии объединения, безусловно, обеспечат позитивный имидж и узнаваемость, а также будут способствовать росту доверия к МФЦА со стороны мирового сообщества. Вступление в объединение является своевременным шагом на пути становления и развития МФЦА", – отметили в прес-службе МФЦА.Индекс GFCI, публикуемый с 2007 года, отражает конкурентоспособность финансовых центров. Рейтинг составляется на основе более 29 000 оценок финансовых центров из онлайн-опросника и учитывает также свыше 100 показателей таких организаций, как Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др. GFCI учитывает такие критерии, как "деловая среда", "развитие финансового сектора", "факторы инфраструктуры", "человеческий капитал" и "репутация и общие факторы".МФЦА предоставляет беспрецедентные условия в регионе: особый правовой режим, основанный на принципах английского права, независимое финансовое регулирование в соответствии с международными стандартами, налоговые преференции сроком на 50 лет, упрощенный визовый и трудовой режим, английский язык в качестве официального языка на территории МФЦА. Запуск МФЦА, который будет основан на базе инфраструктуры EXPO 2017, ожидается в 2018 году.