Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Microsoft с 14 октября прекращает поддержку Windows 10, пользователям рекомендуется обновить операционную систему до Windows 11. Об этом говорится в сообщении компании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Это означает, что со вторника обновления программного обеспечения и системы безопасности, как и техническая поддержка, больше не будут предоставляться. Хотя Windows 10 не перестанет работать, но компьютеры с этой версией ОС без дальнейших обновлений ПО и системы безопасности станут более уязвимы к заражению вирусами и вредоносными программами.

Windows 10 — операционная система для персональных компьютеров и рабочих станций, разработанная компанией Microsoft. Была выпущена 29 июля 2015 года. Она отличалась универсальностью, будучи предназначенной для работы на разных устройствах — от настольных компьютеров и ноутбуков до планшетов и смартфонов. Одной из ключевых особенностей Windows 10 стала тесная интеграция с облачными сервисами Microsoft — OneDrive и Office 365.

В июле Microsoft объявила, что прекратит выпуск обновлений приложений Microsoft 365 (сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint) для пользователей Windows 10 в 2026 году. Хотя такие приложения, как Word, продолжат работать после окончания поддержки Windows 10, использование этой ОС может привести к проблемам с производительностью и надежностью при запуске Microsoft 365, пояснили там.