Созыв объявила Кая Каллас и подчеркнула, что затрагиваемый вопрос напрямую влияет на безопасность европейского региона

Фото: скриншот видео / 24.kz

Сегодня ситуацию в Украине обсудят на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Она состоится на фоне запланированной встречи между президентами США и России на Аляске 15 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Созыв дипломатов Евросоюза объявила представитель по иностранным делам блока Кая Каллас. Она подчеркнула, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой об урегулировании украинского кризиса должно включать и Киев, и Брюссель, поскольку затрагиваемый вопрос напрямую влияет на безопасность европейского региона.

Отметим, Владимир Путин и Дональд Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов, при которых возможен долгосрочный мир в Украине.