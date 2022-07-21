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Транспорт
МИИР сравнило цены на билеты казахстанских и иностранных авиакомпаний – таблица

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК провело сравнительный анализ между тарифами казахстанских и иностранных авиаперевозчиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, казахстанский лоукост-перевозчик FlyArystan предоставляет более доступные тарифы на сопоставимые по расстоянию маршруты иностранных авиакомпаний.

«К примеру, на маршруте Туркестан – Стамбул с расстоянием 3 594 км на 6 сентября этого года тариф FlyArystan будет составлять 86 482 тенге, при этом на аналогичное расстояние авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Нур – Султан – Анталья на 1 сентября этого года стоимость билета 286 823 тенге. При сравнении стоимости билета казахстанского перевозчика Air Astana по тому же маршруту на 1 сентября текущего года стоимость составит 186 474 тенге и будет ниже на 100 тысяч тенге по сравнению с турецким авиаперевозчиком», – обозначили в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что все авиаперевозчики используют систему динамического ценообразования и стоимость билетов, приобретаемых перед вылетом, в разы выше, чем при раннем бронировании. Соответственно, необходимо сравнивать тарифы разных авиакомпаний на одну и ту же дату. Сравнение указано в таблице.

В Мининдустрии привели другой пример. На маршрут Стокгольм – Анталья с расстоянием 2 690 км на 1 сентября 2022 года тариф авиакомпании Pegasus Airlines составляет 42 302 тенге. К сравнению, тарифы казахстанского лоукостера FlyArystan по маршруту Алматы – Актау (2 191 км) и Шымкент – Кутаиси (2 400 км) на начало сентября составляют 20 445 тенге и 55703 тенге соответственно.

Тарифы FlyArystan на 1 сентября на такой популярный маршрут, как Нур-Султан – Алматы с расстоянием 1000 км составляют 10 808 тенге и на маршрут Нур-Султан – Бишкек – 26 235 тенге, добавили в ведомстве.

«Таким образом, стоимость билетов казахстанских перевозчиков конкурентоспособна и доступна по сравнению с иностранными авиакомпаниями при условии своевременного планирования полетов», – заключили в МИИР.

 

 

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