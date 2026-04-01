Вездесущий и неистребимый

Представить повседневную жизнь без пластика невозможно: пакеты, бутылки, упаковки для продуктов, кухонная утварь, игрушки – все это окружает нас повсеместно. И такая распрост­раненность материала связана с его практичными свойствами: прочностью и гибкостью, легкостью и долговечностью, универсальностью и дешевизной.

Но эти же самые качества образуют проблему, которая уже встала во весь рост перед человечеством: пластик заполоняет планету, он проник в почву, воду, воздух, пищу и даже... в самого человека.

Высокая прочность и, таким образом, длинный жизненный цикл привычного пластика обус­ловлены его химическим, молекулярным составом. Изделия из него не только долго служат, но и могут сотнями лет сохраняться в окружающей среде, накап­ливаясь на свалках, в почве, в Мировом океане. При этом частичная и постепенная деградация материала приводит к образованию микропластика – мельчайших фрагментов, у которых появляется способность к рассеиванию.

Микропластиком принято называть частицы диаметром до 5 мм. Эти размеры сопоставимы с самой обычной пылью. И такая физическая форма делает его еще и вездесущим. Микропластик находят не только по соседству с обиталищем человека – он теперь везде, включая такие труднодоступные места, как Эверест и Марианская впадина.

Медленно разлагающиеся на свалках полимеры – только часть большой проблемы. Твердые бытовые отходы входят в число наиболее значительных источников загрязнения пластиками. Список этот включает промышленность, строительство, потребление бытовых товаров, прибрежный туризм, упаковку пищевых продуктов и напитков.

Трудно поверить, но обычная стиральная машина стала одним из основных генераторов микропластика в быту: пользуясь ею, мы отправляем в канализацию десятки тысяч микроволокон с одной только синтетической вещи. Ученые Пенсильванского университета установили, что до 60% загрязнения пресной воды на планете произошло из-за машинной стирки.

Большой пробел

О том, что пластиковый мусор в океане – большая и серьезная проблема, чреватая природной катастрофой, экологи начали говорить еще в 70-х годах прошлого столетия.

Сегодня эта проблема признана глобальной. Пластик в море оказывает воздействие на экологию в самом широком смысле. От наглядных примеров того, как гибнут запутавшиеся в сетях дельфины или наглотавшиеся пластикового мусора альбатросы, до менее заметного, но от этого не менее сильного влияния синтетики на биоту в целом.

Например, ученые обратили внимание на то, как пластиковые обломки наносят вред чувствительным коралловым рифам. Их гибель влечет за собой изменение ареала обитания коренных видов флоры и фауны, и дальше по цепочке – каждая новая потеря провоцирует следующую.

Оценить точные масштабы экологического бедствия все еще не представляется возможным. А вот что уже известно точно: микропластик повсеместно присутствует не только в окружающей среде, но и в любом живом организме, включая людей – его обнаруживают в легких, крови, мозге. Как он туда попадает – несложная загадка: с водой, едой, воздухом.

Микро- и нанопластик незаметно вошли во все пищевые цепочки. Они присутствуют фактически во всех группах продуктов, даже в соли. Согласно последним исследованиям, такие вещества содержатся в 94% образцов соли, протестированных по всему миру, причем самый высокий уровень загрязнения оказался не у морской, а у каменных солей.

Специалисты утверждают, что человек с пищей и напитками может потреблять до 1,5 млн частиц микропластика ежедневно. Как это влияет на организм – ученые еще выясняют.

Например, ученые российского КБГУ изучили способность мик­ропластика выступать в роли переносчика для патогенных микроорганизмов, тяжелых металлов, стойких органических загрязнителей и пришли к выводу, что его частицы не самый удобный субстрат для бактерий и вирусов по сравнению с обычной органической пылью.

В журнале BMC Genomics опубликованы данные экспериментального исследования, согласно которым микрочастицы пластика из полиэтилентерефталата (ПЭТ) могут нарушать работу поджелудочной железы и запускать процессы, связанные с метаболическими нарушениями.

Как бы то ни было, пластик успел стать частью окружающей среды почти всей планеты, его частицы как пыль – если они есть, то бороться с их распространением невозможно. Экологи считают более рациональным другой путь – налаживание контроля и управление источниками загрязнения.

А как в Казахстане?

Масштабных исследований по проблеме распространения микропластика по территории нашей страны в открытом доступе немного.

В 2024 году коллективную работу по изучению загрязнения микро-, нанопластиком сточных и поверхностных вод ряда озер и рек Казахстана провели несколько отечественных вузов: КазНИТУ им. К. Сатпаева, Назарбаев Университет, КазНУ им. аль-Фараби и другие. Выводы исследователей оказались неутешительными: полимерные загрязнители обнаружены во всех исследованных водоемах, в том числе заповедных.

В прошлом году на портале Регионального экологического центра Центральной Азии были опубликованы данные инвентаризации пластиковых отходов в Казахстане с 2013 по 2022 год, которая позволила оценить обороты пластиковой продукции за тот период. Согласно информации, объем поступивших на рынок изделий из пластика за 10 лет увеличился с 387 тыс. до 855 тыс. тонн. За то же время количество пластиковых отходов удвоилось, достигнув 296 тыс. тонн.

Доктор географических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Виталий Сальников в комментарии для нашей газеты отметил, что появление новых видов загрязнителей, включая инновационную неорганику, определенно усиливает уязвимость среды, влияет на качество воздуха и воды, формирует новые типы экологических и климатических рисков. Но пока эти факторы в Казахстане слабо учитываются в системе экологического регулирования, мониторинга и оценки.

Перечисляя государственные меры по борьбе с пластиковым загрязнением, исполнительный директор Ассоциации экологических организаций ­Казахстана Илья Сухоносенко называет разработку нормативных мер, ограничение объемов используемого одноразового пластика и начальные инициативы по переработке полимерных материалов.

– Однако на практике эти меры пока не охватывают всю систему управления отходами и не достигают уровня, который мог бы остановить рост пластиковых потоков, – говорит экоактивист.

Например, сильно ограничена, по его мнению, инфраструктура раздельного сбора и переработки – многие регионы до сих пор не имеют современных сортировочных мощностей. При этом контроль за исполнением действующих норм зачастую недостаточен.

Для реального изменения ситуации, как считает специалист, необходимо комплексное усиление. Начинать стоит с жесткого регулирования производства и потребления пластика, особенно одноразового, включая экономические стимулы для изготовителей альтернативных материалов.

Необходимо развитие инфраструктуры раздельного сбора и переработки по всей стране. Не менее важен научный мониторинг распространения микропластика с регулярной публикацией данных о его наличии в воде, почве и воздухе. И наконец, требуются программы просвещения населения и бизнеса, направленные на изменение потребительских привычек и повышение экологической культуры.

– Такие меры, на мой взгляд, позволяют не только замедлить рост пластикового загрязнения, но и наметить реальные пути перехода к более устойчивым моделям производства и потребления, – считает Илья Сухоносенко.

Поиск решения

Исследователи японского Цент­ра новых наук о материи RIKEN завили об изобретении пластика, способного распадаться при контакте с морской водой, не оставляя после себя токсичных остатков и мелких частиц, которые известны под названием «микропластик». Инновационный полимер ни в чем не уступает привычному материалу: он такой же гибкий и остается прочным в нормальных условиях, выдерживает воздейст­вие пресной воды.

Биоразлагаемые пластики – не новинка на мировом рынке, их представляют как более экологичную альтернативу традиционному синтетическому материалу. Но применение и особенно утилизация современных полимеров по-прежнему имеют массу ограничений. Некоторые образуют вредные побочные продукты, другие разлагаются только с помощью специальных растворителей или под воздействием высоких температур. И, что самое важное, производство инновационных материалов зачастую оказывается более дорогим, а их переработка – достаточно энергоемким процессом.

Пластик японских изобретателей разлагается в среднем за 8,5 часа, а продуктами распада становятся простой азот и фосфор, которые могут усваивать микроорганизмы и растения. Изобретение обещает двойной эффект: сокращение выбросов парниковых газов, связанных с сжиганием отходов, и нераспространение микропластика, загрязняющего окружающую среду. Вопрос только в том, сможет ли новинка заинтересовать массовых производителей.