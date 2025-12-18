Глава центра ГЧП и его сообщники проведут за решеткой семь лет

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Усть-Каменогорске вынесли обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» Д.Б Батырбаева и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в 2019 году был запущен проект «Модернизация систем уличного освещения г. Усть-Каменогорск и г. Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения. Однако подозреваемые в рамках проекта завысили стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 млн тенге.

Кроме того, с целью отмывания преступных доходов бывшим руководителем АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» на доверенное лицо было зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры.

«По приговору суда Д.Б Батырбаеву, Ю.Г Халитову, Н.Т Папышеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы и удовлетворён гражданский иск. Кроме того, судом конфисковано приобретенное на преступные доходы имущество: земельный участок с жилым домом и автовышка», – говорится в информации.

Приговор вступил в законную силу, добавили в АФМ.