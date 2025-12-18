Миллионные хищения на освещении: суд вынес приговор в ВКО

Закон и Порядок,Суд
130
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава центра ГЧП и его сообщники проведут за решеткой семь лет 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Усть-Каменогорске вынесли обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» Д.Б Батырбаева и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в 2019 году был запущен проект «Модернизация систем уличного освещения г. Усть-Каменогорск и г. Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения. Однако подозреваемые в рамках проекта завысили стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 млн тенге.

Кроме того, с целью отмывания преступных доходов бывшим руководителем АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» на доверенное лицо было зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры.

«По приговору суда Д.Б Батырбаеву,  Ю.Г Халитову,  Н.Т Папышеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы и удовлетворён гражданский иск. Кроме того, судом конфисковано приобретенное на преступные доходы имущество: земельный участок с жилым домом и автовышка», – говорится в информации.

Приговор вступил в законную силу, добавили в АФМ.

#суд #хищение #приговор

Популярное

Все
Преемственность поколений – опора Satbayev University
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В области Абай презентовали 25 новых книг
Центр академического превосходства
Древнее искусство Великой степи
Дороги творчества Жумабая Шаштайулы
Чтоб свет не гас и батареи грели
В Алматы открылась новая библиотека
В стране ценят человека труда
Укрепляя статус индустриального центра
Природный газ пришел и в Сабалак
Прогресс сельского хозяйства – развитие всей страны
Первый шаг к цифровому Alatau
Сельские территории: надежда на обученных акимов
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Зимняя сказка для города
Новая жизнь сельской медицины
Внедрили лучшие технологии
Ливневки защитят от подтоплений
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Президент Ирана прибыл в Акорду
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Следим за финалом, ожидаем побед
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Полиция предупредила о мошенничестве в период новогодних пр…
Год за решеткой: нетрезвого водителя без прав осудили в Жез…
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе…
МВД обратилось к участникам дорожного движения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]