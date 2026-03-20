На сегодня из 37 казахстанских ТЭЦ 10 станций остаются в критической «красной зоне»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел специальное совещание, посвященное подготовке критически важных теплоэлектроцентралей к следующему отопительному сезону. В обсуждении приняли участие заместители акимов областей, руководители энергопредприятий и представители региональных штабов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Открывая совещание, глава ведомства констатировал, что текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Благодаря программе «Тариф в обмен на инвестиции» в 2025 году удалось снизить общий уровень износа ТЭЦ по стране с 61% до 59%.

Три ТЭЦ переведены в «зеленую зону», а девять — выведены из «красной зоны». Однако ситуация требует дальнейших жестких мер: на сегодня из 37 казахстанских ТЭЦ 10 объектов по-прежнему находятся в «зеленой зоне», 17 — в «желтой», и 10 станций остаются в критической «красной зоне».

В перечень проблемных объектов, требующих экстренного внимания, вошли ТЭЦ в городах: Семей, Темиртау ГРЭС-1, Петропавловск, Актау ТЭЦ-2, Павлодар ТЭЦ-2, Степногорск, Уральск, Кызылорда, Аркалык и Тараз.

Для стабилизации ситуации на этих станциях утверждены масштабные планы ремонтной кампании. В целом по проблемным объектам запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. Уже начат ремонт двух энергоблоков, пяти котлов и двух турбин. Завершен ремонт одной турбины.

В частности, на ТЭЦ в красной зоне также проводятся работы по обновлению оборудования. На Степногорской ТЭЦ в рамках ремонтной кампании планируется обновление 2 котлоагрегатов и 2 турбоагрегатов, а на Петропавловской ТЭЦ-2 предусмотрен ремонт 5 котлоагрегатов и 1 турбоагрегата. В Павлодаре на ТЭЦ-2 запланированы работы на 2 котлах и 2 турбоагрегатах, в то время как на ТЭЦ-2 МАЭК в Актау отремонтируют 2 котлоагрегата и 2 турбоагрегата. На ТЭЦ-4 в Таразе будет обновлен 1 котлоагрегат, а на ГРЭС-1 в Темиртау подготовят 1 котлоагрегат и 1 турбоагрегат.

Вместе с тем анализ ситуации показал, что одного лишь проведения ремонтов недостаточно. Ерлан Аккенженов обратил внимание на ограниченность финансирования коммунальных объектов и сохраняющиеся риски аварийности даже после обновления оборудования. Это требует перехода от краткосрочного планирования к системной работе и усиления надзора за подрядчиками.

«Мы не имеем права входить в следующий отопительный сезон с таким же багажом проблем. Вывод этих десяти станций из «красной зоны» — абсолютный приоритет текущей ремонтной кампании. Требую от акиматов и собственников станций не формальных отписок, а реальных, пошаговых планов технического оздоровления объектов. Все выявленные риски должны решаться оперативно и на местах», — заявил министр энергетики.

По итогам совещания дан ряд конкретных поручений:

Акиматам регионов — до конца текущего месяца утвердить детальные планы мероприятий по выводу ТЭЦ из «красной зоны» с указанием технических действий.

АО «KEGOC» — обеспечить строгий системный мониторинг исполнения графиков ремонтов.

Комитету государственного энергонадзора — установить еженедельный контроль за работами на десяти проблемных ТЭЦ и деятельностью подрядных организаций.

Ерлан Аккенженов подчеркнул, что все выявленные риски необходимо решать оперативно, а регионы должны проявлять активность и системный подход, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение населения и стабильную работу энергетической инфраструктуры страны.

Вопрос надежного теплоснабжения населения остается на особом личном контроле руководства Министерства энергетики.