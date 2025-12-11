Минэнерго опровергло информацию по потере 4 млн тонн нефти

В ведомстве разъяснили ситуацию вокруг КТК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство энергетики сообщает, что информация в СМИ о том, что Казахстан «потерял» 4 млн тонн нефти из-за инцидента на терминале КТК, является ошибочной и основана на неверном понимании технических показателей, передает Kazpravda.kz  

"Разъясняем, что 72 млн тонн – это проектная пропускная способность казахстанского участка нефтепровода КТК, то есть технический предел системы. При этом план транспортировки через КТК на 2025 год изначально составлял 57 млн тонн, а прогнозные данные с учетом факта 11 месяцев составляют порядка 68 млн тонн или 119,3 % к плану. Эта цифра была сформирована исходя из производственных планов добывающих компаний. Таким образом, разница в 4 млн тонн представляет собой свободную мощность трубопровода, а не выпавшие объемы добычи или экспорта. Инцидент на морском терминале не оказал критического влияния на достижение годовых плановых индикаторов", - говорится в сообщении.

Касательно фактического влияния инцидента на производственные процессы, в Минэнерго отметили, что  временная корректировка добычи составила порядка 480 тысяч тонн.

"Это технологически необходимая мера, связанная с заполнением резервуарных парков в период ремонта. Данный объем не является безвозвратной потерей и будет восполнен в последующие периоды за счет интенсификации отгрузки после выхода терминала на штатный режим работы. Оценки влияния данных корректировок на бюджет страны на текущем этапе являются преждевременными, так как нефть остается в активе компаний и будет реализована при восстановлении логистики. В настоящий момент отгрузка нефти на терминале продолжается через действующее выносное причальное устройство ВПУ-1. Технические работы по замене шлангов на ВПУ-3 находятся на завершающей стадии (ориентировочный срок окончания – 15 декабря). Ввод устройства в эксплуатацию позволит восстановить полную пропускную способность", - говорят в ведомстве.

Для минимизации ограничений Министерством совместно с крупными операторами были своевременно приняты меры по диверсификации маршрутов. Следует отметить, что полноценной замены КТК, обеспечивающего основной экспортный поток, у Казахстана нет, однако задействованы все дополнительные каналы. В частности, часть объемов, включая нефть с месторождения Кашаган, была оперативно перенаправлена в Китайскую Народную Республику через нефтепровод "Атасу – Алашанькоу".

"Это использование действующего, легитимного маршрута, обусловленное технической необходимостью и коммерческими договоренностями акционеров. Также увеличены объемы транспортировки через систему «Атырау – Самара» и задействованы мощности железнодорожного транспорта. Прием и транспортировка казахстанской нефти через порты Новороссийск и Усть-Луга осуществляются в штатном режиме, без ограничений. Дополнительно сообщаем, что операционной деятельности участников крупных проектов (ТШО, НКОК, КПО) ничего не угрожает, работа ведется в рамках действующих соглашений, переговоры по смене собственников или выкупу долей не ведутся. Ситуация находится под постоянным контролем Министерства энергетики, угрозы срыва экспортных контрактов нет", - добавили в Минэнерго. 

#нефть #Минэнерго

