Минэнерго ускоряет модернизацию трех ключевых НПЗ Казахстана

Энергетика
Дана Аменова
специальный корреспондент

Утвержденная правительством Концепция предусматривает почти двукратное увеличение объемов переработки нефти в стране, с текущих 18 до 39 миллионов тонн в год

Фото: пресс-служба Минэнерго

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел совещание с руководством АО «НК «КазМунайГаз» и генеральными директорами трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов страны – Атырауского, Павлодарского и Шымкентского. В ходе совещания были детально рассмотрены текущие статусы и графики проектов модернизации каждого из трех НПЗ, сообщает Kazpravda.kz

По проекту расширения Шымкентского НПЗ (ТОО «ПКОП») с 6 до 12 млн тонн в год министр обозначил необходимость оперативного решения вопросов с международными партнерами. Для этого запланирован его рабочий визит в Пекин в октябре для переговоров с руководством компании CNPC.

Касательно Павлодарского НХЗ, где планируется рост мощности до 9 млн тонн, была поставлена задача по сокращению сроков реализации проекта.

На Атырауском НПЗ в фокусе внимания находятся проекты по повышению эффективности и увеличению межремонтного периода, что позволит нарастить производство до 6,7 млн тонн в год.

«Каждый проект по расширению НПЗ находится на моем личном контроле. Наша цель – не догонять растущее потребление, а опережать его, создавая запас прочности для экономики и полностью обеспечивая страну собственными нефтепродуктами. Министерство окажет всю необходимую поддержку для снятия бюрократических барьеров и решения межведомственных вопросов, но от руководства «КазМунайГаз» и заводов я жду максимальной мобилизации и четкого соблюдения ускоренных графиков», – подчеркнул министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

По итогам совещания руководителям компаний были даны конкретные поручения по актуализации дорожных карт проектов. Министерство энергетики будет осуществлять ежемесячный мониторинг хода их исполнения.

#модернизация #НПЗ

