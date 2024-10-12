Минфин ответил на жалобы перевозчиков по затору на границе с КНР

Фото: Минфин РК

В сервисе электронного бронирования «CarGoRuqsat» на самых популярных пунктах пропуска «Достык-Авто» и «Нур Жолы» очередь занята на 2-3 недели вперёд. Компании-перевозчики обратились в госорганы с просьбой приостановить заблаговременную выдачу электронной брони на даты далее трёх дней. Сегодня бронь доступна на месяц вперёд.

По данным авторов обращения, по незнанию или «на всякий случай» большую часть свободных слотов бронируют российские перевозчики, однако позже от своей очереди отказываются, в результате пункт «простаивает», а добросовестные перевозчики вынуждены ждать неделями.

Кроме того, в своём обращении авторы утверждают, что в телеграмм-чатах техподдержки сервиса «CarGoRuqsat» высвободившиеся очереди перепродаются за 100 и более долларов США. При этом якобы используются программы-роботы (боты), которые за доли секунды успевают занять освободившуюся очередь.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК предоставили расширенный комментарий по ситуации.

Внедрение системы электронной очереди на государственной границе позволило решить множество проблем, связанных с прозрачностью процедур и планированием грузоперевозок. Нововведение значительно сократило время ожидания и дало возможность перевозчикам эффективно планировать свои маршруты, что положительно сказалось на грузообороте и транзитных возможностях страны.

Однако, несмотря на достигнутые успехи, появляются случаи, когда отдельные лица пытаются подорвать работу системы. Они используют различные методы, чтобы обойти установленные правила и сломать выстроенные процессы, видя в этом возможность для нелегального заработка.

Как следствие, искусственно созданный ажиотаж на границе приводит к завышению стоимости перевозок и формированию теневого оборота. Эти процессы негативно сказываются на стоимости транспортных услуг и препятствует честной конкуренции среди перевозчиков.

В связи с этим мы продолжаем совершенствовать систему, усиливая меры безопасности и вводя более строгие меры за нарушения. Призываем всех участников процесса соблюдать правила и способствовать дальнейшему улучшению и развитию инфраструктуры на границе.

В КГД отмечают, что схема с массовым бронированием и последующей перепродажей брони с использованием программ-роботов была выявлена самим регистратором электронной очереди и разработчиком сервиса в лице АО «Информационно-учетный центр» Минфина РК. Официальное сообщение о нарушениях и фактах перепродажи было разослано в СМИ. Для системного решения проблемы и закрытия лазейки были предприняты шаги – теперь бронь, которая высвобождается, не появляется в реестре «свободных». То есть автомобиль может не прибыть в пункт пропуска, однако его очередь «сгорает», что делает невозможным «вторичный рынок» бронирований. Ранее она высвобождалась в рандомном (случайном) порядке.

«Мы допускали, что это приведёт к временному «простою» пунктов пропуска. Даже несмотря на то, что желающих занять очередь будет много. Этот период необходимо пережить. Эффекта от нововведения не стоит ждать прямо сейчас. Сегодня ещё «сгорают» очереди, занятые больше месяца назад не совсем добросовестными пользователями. Два десятка таких пользователей были заблокированы сервисом. Необходимо время, чтобы участники рынка поняли, что перепродавать очередь в принципе нет и не будет возможности, даже используя ботов», - пояснили в Комитете госдоходов Минфина.

Сегодня изучается вопрос внедрения штрафных санкций - удержания денег за не проезд. Так, если перевозчик три раза в течение месяца забронировал, но не приехал на пункт пропуска, то в доход республиканского бюджета в качестве добровольной компенсации с его кошелька списывается сумма в размере 100 МРП за простой соответствующего пункта пропуска.

«В дороге случается всякое: водитель может заболеть, тягач сломаться, погода испортиться и так далее. Поэтому необходимо оставить возможность отзыва брони без штрафа. Тем не менее, штрафные санкции дисциплинируют участников рынка. Пока что это лишь предложение, которое мы рассматриваем и обсуждаем с участниками. В целом мы активно изучаем предложения участников и стараемся найти оптимальные решения. Опрос показывает, что многие перевозчики хотели бы вернуть старую схему с рандомным высвобождением «броней-отказников». Но возврат к этой схеме будет на руку перекупщикам, у которых в рукаве припасены современные боты, обходящие разного рода защиту. Поэтому мы ищем решение, которое позволило бы исключить перепродажу», - отметили в АО «Информационно-учетный центр».

Возврат к «живой очереди» даже на самом проблемном направлении – в КНР – не решение проблемы, считают эксперты КГД. Здесь отмечают, что старые коррупционные схемы с пресловутым «человеческим фактором» не приемлемы и не будут воссоздаваться снова.

Кроме того, несмотря на внедрение цифровых решений, физически пункты имеют ограниченную пропускную способность. За счёт увеличения времени работы пунктов и оцифровки пропускная способность на казахстанско-китайской границы увеличилась за последние два года многократно. Так, к примеру, если в январе 2023 года «Нур Жолы» в день пересекало около 70 транспортных средств, то сегодня 600 и более машин. Поэтому, если говорить об увеличении пропускной способности на границе с Китаем, то необходимо говорить о физическом увеличении мощности пунктов пропуска и расширении их инфраструктуры.

В своих обращениях перевозчики также поднимают вопросы защиты персональных данных участников рынка. На этот счёт в АО «ИУЦ» заверили, что абсолютно все сервисы и платформы, на которых они расположены, проходят технические испытания и аттестацию на информационную безопасность. Такие испытания проводились Комитетом по информационной безопасности Министерства цифрового развития и аэрокосмический промышленности РК.

В текущем, 2024 году, очередная переаттестация системы была успешно проведена «Государственной технической службой» КНБ РК. Поэтому, за сохранность данных пользователям сервиса бронирования переживать не стоит.

Электронная очередь впервые была внедрена в пилотном режиме на границе с КНР в ноябре 2022 года. С того момента сервис электронного бронирования повсеместно внедряется по всему периметру государственной границы. По проекту полный переход на электронный сервис будет завершен до конца 2024 года. По данным на 9 октября, участниками внешнеэкономический деятельности с внедрением электронного сервиса «CarGoRuqsat» в бюджет оплачено более 2 млрд тенге. При этом через сервис совершено 940 тысяч бронирований.