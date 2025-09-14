Министр культуры и информации поздравила казахстанцев с Днём семьи

Для большинства казахстанцев приоритетными остаются взаимная любовь, уважение и понимание в отношениях между супругами и детьми, подчеркнула она, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днём семьи.

"Семья – это сила, которая объединяет поколения, формирует характер и наполняет жизнь смыслом. От крепких семей зависит будущее общества, и наш общий путь к согласию и процветанию. Недаром в народе говорят: «Отан отбасынан басталады». Забота о детях, уважение к старшим, преемственность традиций и духовных основ делают наш народ единым и сильным. Как отметил наш Президент Касым-Жомарт Токаев: «Крепкая семья – это надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны. Поэтому государство уделяет пристальное внимание совершенствованию системы защиты материнства и детства, продвижению семейных ценностей. Радует, что институт семьи в нашей стране продолжает укрепляться", - говорится в тексте поздравления.

Согласно социологическим данным, которые приводит А.Балаева, для большинства казахстанцев (85-89%) приоритетными остаются взаимная любовь, уважение и понимание в отношениях между супругами и детьми. Именно эти ценности лежат в основе крепкой и благополучной семьи.

Наблюдается тенденция к снижению числа разводов. За последние пять лет их количество уменьшилось почти на 16% (с 48,2 тысячи случаев в 2020 году до 40,5 тысячи в 2024 году). Это свидетельствует о росте ответственности супругов и их стремлении сохранить семьи.

С 2019 года совместно с Верховным судом реализуется проект при судах по делам несовершеннолетних «Бақытты отбасы», направленный на разрешение конфликтов в бракоразводных процессах. В рамках проекта предоставляются консультации психологов, юристов, медиаторов и социальных работников.

В 2024 году 37,5% дел завершились примирением сторон (в 2023 году — 33,1%), что подтверждает эффективность проекта.

Особое внимание уделяется обучающим программам для пар, вступающих в брак, направленным на гармонизацию отношений.

Важную роль играет также проект «Академия родителей», который направлен на повышение родительских компетенций и формирование ответственного отношения к воспитанию детей.

Значительный вклад в поддержку граждан вносят Центры поддержки семьи (ЦПС). Сегодня в стране функционирует 131 ЦПС, которые становятся точкой опоры для тысяч семей. С начала года в ЦПС обратились более 40 тысяч граждан. Было оказано свыше 15 тысяч консультаций по наиболее актуальным вопросам, еще около 4 тысяч человек находятся на комплексном сопровождении.

"Дорогие друзья! Пусть в каждом доме царят мир, любовь и согласие. Желаю вашим семьям счастья, здоровья и благополучия, а подрастающему поколению – расти в атмосфере заботы и взаимного уважения", - отмечается в тексте поздравления.

#праздник #День семьи #Аида Балаева #Минкультинформ

