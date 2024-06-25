Министр обороны проверил готовность военных объектов к сборам с резервистами

Особое внимание он обратил на безопасное хранение имущества и боеприпасов

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинспектировал военные объекты Абайского и Аягозского гарнизонов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны РК

Первым пунктом проверки стал межвидовый полигон «Шыгыс». В середине июля здесь начнутся воинские сборы с военнообязанными, на которые планируется призвать порядка 1,5 тысяч человек.

Министр обороны изучил готовность учебного центра к проведению занятий с резервистами, а в войсковой части 35411 – подготовку пункта приема личного состава, призываемого на учебные сборы. Министр подчеркнул значимость поддержания требуемого уровня военной подготовки приписного состава бригад территориальной обороны.

В парке боевых машин войсковой части 30217 он проверил организацию ремонта вооружения и военной техники и ее подготовки к постановке на длительное хранение. Руководитель оборонного ведомства также предметно ознакомился с ходом монтажных работ по возведению модульных зданий казармы и столовой в войсковой части 30217, строительства объектов в войсковой части 74884.

В Аягозском гарнизоне Руслан Жаксылыков рабочий визит начал с учебного полигона «Майлино». Министру обороны продемонстрировали способы уничтожения бронированных объектов, противодействия БПЛА противника, подавления каналов управления и навигации беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы и их другие учебно-боевые возможности.

При посещении воинских частей гарнизона глава оборонного ведомства ознакомился с ходом выполненных работ по строительству модульных зданий для жизнедеятельности войск. Кроме того, он проверил качество текущего ремонта жилых домов военного городка «Южный», где проживают военнослужащие гарнизона с членами семей.

В завершение визита генерал-полковник Руслан Жаксылыков поставил ряд задач по качественному выполнению мероприятий боевой подготовки, соблюдению сроков строительства военных объектов, содержанию вооружения и военной техники в надлежащем состоянии. Особое внимание он обратил на безопасное хранение имущества и боеприпасов.