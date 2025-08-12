Гани Бейсембаев сообщил о том, что в образовательный процесс планируется поэтапно внедрять элементы AI

Фото: пресс-служба Минпросвещения

В 2025–2026 учебном году интеграцию AI начнут с предметов «Цифровая грамотность» и «Информатика», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По информации ведомства, с учетом глобальных изменений в образовании, международного опыта и лучших практик разных стран, Казахстан начинает поэтапное внедрение элементов искусственного интеллекта в школьный процесс. Подход строится на всестороннем учете особенностей системы образования РК, мнений специалистов и потребностей учащихся.

Как отметил министр Гани Бейсембаев, в 2025–2026 учебном году интеграцию AI начнут с предметов «Цифровая грамотность» и «Информатика».

В этом направлении уже утверждены этические стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования. Для школьников подготовлены онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов курсы повышения квалификации.

Министр также остановился на вопросах управления школами нового формата «Келешек мектептері».

По поручению Главы государства разработана новая модель управления, а свыше 3 тысяч педагогов комфортных школ прошли трехуровневое обучение. Эта модель начнет свою работу уже с сентября этого года. Методическое сопровождение закреплено за Национальной Академией имени Ы. Алтынсарина.