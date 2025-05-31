Министры экономики и торговли Центральной Азии и Китая встретились в Астане

Международное сотрудничество
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30 мая в Астане на полях Международного Форума Астана 2025 (AIF 2025) состоялась 2-я встреча министров экономики и торговли формата «Центральная Азия-Китай».

Фото: Gov.kz

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев открыл заседание 2-й встречи министров экономики и торговли «Центральная Азия-Китай». Делегации остальных стран Центральной Азии возглавили Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков, Первый заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ашурбой Солехзода, Исполняющий обязанности Министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Керимберди Курбанов, Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешабаев. Делегацию Китайской Народной Республики возглавил Заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики, заместитель представителя Китая на международных торговых переговорах Лин Цзи.

Данная встреча является отраслевым звеном формата «Центральная Азия-Китай» и подготовкой ко второму Саммиту «Центральная Азия-Китай», которая планируется в июне текущего года в Астане. Встреча проходит на постоянной основе в целях расширения торгово-экономического сотрудничества и содействия экономическому развитию шести стран.

Так, на встрече Министров экономики и торговли «Центральная Азия-Китай» стороны обменялись мнениями о приоритетах своих правительств по углублению торгово-экономического сотрудничества, развитию инвестиционного сотрудничества, развитию сотрудничества по «зеленым» минералам между странами Центральной Азии и Китайской Народной Республикой, а также выразили свои позиции по вопросу поддержки многосторонней торговой системы.

Стороны также утвердили следующие документы, подписание которых запланировано на полях предстоящего Саммита «Центральная Азия-Китай»:

⎯ Меморандум о взаимопонимании формата «Центральная Азия-Китай» по углублению сотрудничества в области беспрепятственной торговли;
⎯ План действий между министерствами экономики, и торговли «Центральная Азия-Китай» по укреплению торгово-экономического сотрудничества;
⎯ Меморандум «Центральная Азия-Китай» по укреплению инвестиционного сотрудничества в области «зеленых» минералов. и приняли Итоговый документ второй встречи министров экономики и торговли формата «Центральная Азия-Китай».

По итогам, стороны подчеркнули, что данная встреча прошла в плодотворном ключе и призвали принять в незамедлительное исполнение договоренности, достигнутые на встрече.

Товарооборот между Казахстаном и странами ЦА за 2024 год составил 7,6 млрд. долл. США. Товарооборот между Казахстаном и Китаем за 2024 год составил 30,1 млрд. долл. США.

 

#Китай #Центральная Азия #торговля #форум

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