Минобороны сделало заявление по поводу солдата-срочника, впавшего в кому

В ведомстве заявили, что не контролируют безопасность воинской службы в Нацгвардии МВД, где служил пострадавший солдат Ербаян Мухтар

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По данным Минобороны, кроме подразделений Вооруженных Сил военнослужащими по призыву комплектуются Пограничная служба КНБ, Национальная гвардия МВД, Служба госохраны и МЧС.

Как сообщалось, рядовой Ербаян Мухтар проходил срочную воинскую службу в подразделении Нацгвардии.

«Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в этих силовых ведомствах. Сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров. Мы переживаем вместе с родными и близкими Ербаяна Мухтара и готовы оказать медицинскую помощь в лечебных учреждениях Минобороны РК», – говорится в сообщении.

Напомним, юноша пошёл в армию добровольно - он хотел отдать долг Родине. Через несколько месяцев службы Ербаяна госпитализировали в тяжёлом состоянии, он впал в кому. Родные опровергают версию о том, что 22-летний Ербаян Мухтар мог получить черепно-мозговую травму после того, как ударился в уборной головой о плитку. Он был полон сил, не жаловался на здоровье и строил большие планы на будущее.

Многие граждане сопереживают родителям военнослужащего. Казахстанцы собрали 140 млн тенге на лечение Ербаяна.