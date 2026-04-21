Минпросвещения пересматривает правила аттестации педагогов

Минпросвещения представило обновленные подходы к аттестации педагогов. Изменения направлены на снижение избыточной нагрузки на учителей, сокращение лишних процедур и формирование более объективной системы оценки профессиональной деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В новой модели для большинства педагогов отменяется обязательное тестирование по предметным знаниям. При этом тестирование сохраняется для выпускников, впервые приходящих в педагогическую профессию, педагогов, возобновляющих деятельность, а также для руководителей организаций образования, их заместителей и методистов. Оценка будет основываться не на результатах тестирования, а на повседневной работе педагога и его реальном вкладе в качество образования.

Одновременно пересматриваются требования к аттестации. Исключены требования по написанию эссе, публикации научных статей, разработке авторских программ и учебно-методических материалов. Эти требования создавали дополнительную нагрузку и не оказывали существенного влияния на качество обучения.

Одним из ключевых механизмов станет полная цифровизация процесса. Аттестация по всем квалификационным категориям будет проходить через платформу «Ұстаз», интегрированную с государственными информационными системами. На платформе автоматически будут формироваться данные о трудовом стаже, квалификации, профессиональных достижениях, сертификатах и другие сведения, необходимые для портфолио.

«В соответствии с действующим законодательством педагогам, успешно прошедшим тестирование, набравшим пороговый балл и представившим портфолио, доплата по заявленной квалификационной категории будет выплачиваться с 1 сентября. Педагогам, не достигшим порогового уровня по итогам первого тестирования, но имеющим портфолио, соответствующее установленным требованиям, будет предоставлена возможность повторно пройти тестирование в июле. Если по итогам повторного тестирования пороговый балл также не будет набран, соответствующая квалификационная категория присвоена не будет», – говорится в информации.

Вместе с тем педагоги, не желающие проходить повторное тестирование, смогут принять участие в аттестации в рамках новой модели, которая с сентября текущего года будет реализовываться в пилотном режиме. Соответствующий проект приказа находится на стадии согласования.

В новой модели также сокращается количество открытых уроков и объем часов повышения квалификации по квалификационным категориям. Основное внимание будет уделено практическим результатам работы педагога, участию в проектах, воспитательной деятельности и распространению профессионального опыта.

Министерство подчеркивает, что в переходный период права педагогов будут полностью сохранены. Аттестация рассматривается не только как инструмент дополнительного финансового стимулирования, но прежде всего как механизм объективной оценки качества профессиональной деятельности педагога. Система будет выстроена таким образом, чтобы время педагога направлялось не на избыточную отчетность, а на работу с обучающимися.