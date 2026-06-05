Класс будущего

Образование
Дария Торе-Али

В рамках реализации поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению равного досту­па к знаниям, построению инклюзивности в школах и интеграции передовых цифровых решений в 99-й школе был презентован пилотный проект TopIQ: Smart Class 2.0.

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Здесь открылся инновационный кабинет, который был создан благодаря совместным усилиям IT-компании TopIQ, издательства «Алматыкітап баспасы» и столичного акимата.

По сути, это готовая национальная модель внедрения ИИ в систему среднего образования. Как говорят разработчики, на сегодняшний день такому проекту аналогов нет во всем СНГ. А в мировой практике подобные системы точечно применяются лишь в Южной Корее, Сингапуре и нескольких школах Китая. Стоимость проекта для одного класса составила 40 млн тенге, финансирование осуществило «Алматыкітап баспасы».

Президент издательства Гау­хар Саймасаева подчеркивает, что вся технологическая и содержательная начинка комплекса исключительно отечественной разработки.

По ее словам, внедряемые решения призваны стать главным помощником педагога, разгружая его от рутины, помогая выстраивать индивидуальные траектории и обеспечивая равный доступ к знаниям для всех детей, включая учащихся с особыми образовательными потребностями. При этом обязательно сохраняются живое общение и ключевая роль учителя.

Гармонично интегрированные умные парты учащихся, интерактивная доска, автоматизированное рабочее место учителя, платформа учебников TopIQ.kz и встроенный ИИ-ассистент Qamqor AI – это все единая цифровая среда учебного кабинета. Оборудование произведено в Шэньчжэне (Китай) на мощностях завода, выпускающего электронику для ведущих мировых брендов. Смарт-парты Smart Desk AI 2.0 двухсторонние: одна сторона служит интерактивной панелью, вторая представляет собой привычный стол для занятий.

Учебный процесс тоже сбалансирован: 30 минут урока дети работают традиционно, 15 – на платформе. При этом технологии не заменяют традиционную школу, а расширяют ее возможности. Qamqor AI подсказывает путь к решению и поддерживает.

Программа заботится о здо­ровье ребят, контролируя позу и автоматически предлагая разминки для глаз, шеи, рук и спины. Для творческого развития предусмотрены 3D-рисование и уроки музыки с использованием разных инст­рументов, включая домбру. Все данные обрабатываются локально через модуль Smart Content Hub внутри кабинета, что исключает утечку информации и соответствует закону о персональных данных.

Платформа содержит около 400 оцифрованных учебников, прошедших государственную экспертизу. Важность такой интерактивной среды подтверждает соавтор учебных материалов доктор педагогических наук Сайра Жиынбаева. Она отмечает, что интеграция уроков с цифровым контентом и элементами арт-терапии помогает эффективно раскрывать внутренний потенциал каждого ученика.

Апробация в пилотном треть­ем классе из 25 человек уже показала рост успеваемости на 32%. Учитель Жанат Наймангазинова подтвердила, что качество знаний выросло, а дети начали посещать школу с глубоким интересом, вовлеченно включаются в учебный процесс.

Журналист Гульбану Анияткызы пришла на презентацию вместе с семилетней дочерью Айтумар Сарсенбек. Девочка с особыми образовательными потребностями никогда ранее не ходила в школу, и это посещение стало для нее первым пробным опытом взаимодействия с классной средой. Как рассказала мама, обычно во время домашних занятий дочь быстро утомляется, но в смарт-классе Айтумар увлеченно занималась более часа: рисовала специальным стилусом, играла на барабане и выполняла разные задания наравне с другими детьми. Пробный урок настолько увлек девочку, что она захотела учиться в школе.

– Для обучения особенных детей мотивация очень важна, потому что они быстро устают. Здесь же она есть, и это класс­но, – поделилась Гульбану Анияткызы.

Подобные проекты вдохновляют родителей и детей и доказывают, что будущее отечественного образования лежит на стыке передовых технологий и искренней заботы о каждом ребенке, создавая равные возможности для всех казахстанцев.

#дети #Образование #школа #инклюзия

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