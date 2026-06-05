Успехи ученика – заслуга учителя

По данным городского управления образования, в 2025⁄26 учебном году более 160 тыс. школьников приняли участие в научных, интеллектуальных и творческих проектах. Только в 37 городских мероприятиях участвовали 5 254 ученика. На республиканском же уровне Алматы представляли 375 учащихся, завоевавших 232 награды.

Уже 24 года подряд сборная города удерживает звание лучшей олимпиадной команды страны по естественно-математическому циклу. Показательны успехи алматинских школьников и на международной арене. Победы на I-FEST² 2026 в Тунисе, медали на научном конкурсе в Китае, достижения на European Mathematical Olympiad в Литве, триумф команд по робототехнике на FIRST Championship 2026 в США подтверждают высокий уровень подготовки наших ребят и растущий интерес к науке.

Однако за каждой медалью, дипломом, международным признанием стоит не только талант ребенка, но и большой труд учителя. Именно он способен вовремя заметить способности ученика, заинтересовать его наукой, направить, поддержать, помочь раскрыть потенциал.

Преподаватель биологии лицея «Білім-инновация» Алматы Ербол Нурмаганбетов (на фото – слева) – выпускник Nazarbayev University, а также магистратуры Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. Несмотря на возможность выбрать научную или корпоративную карьеру, он осознанно посвятил себя педагогике и уже десятый год работает в школе. Помимо преподавания, он является олимпиадным координатором лицея, помогая коллегам выстраивать систему подготовки учащихся.

– Я всегда хотел работать в школе, где можно видеть реальные результаты своего труда, наблюдать за способными учениками, за их победами на олимпиадах, первыми шагами в мир науки, – начинает он разговор.

Кстати, поводом для нашего знакомства стал громкий успех его ученика Алихана Аширханова (на фото – справа), одного из самых перспективных юных биологов страны. Будучи восьмиклассником, он сумел пройти отбор в национальную сборную и завоевал бронзовую медаль Международной биологической олимпиады на Филиппинах в 2025 году, где соревновался с учениками 9–12-х классов и даже 18–20-летними конкурсантами из других стран. Скоро Алихан будет вновь представлять Казахстан на международной олимпиаде в Вильнюсе.

Педагог вспоминает, что с первых дней знакомства его привлек­ли трудолюбие и ответственность мальчика, который всегда вовремя выполнял все задания, самостоятельно изучал сложнейшие разделы молекулярной биологии и биохимии.

– К примеру, за несколько месяцев он самостоятельно прочитал фундаментальный учебник по биологии на английском языке объемом тысячи страниц и сделал конспекты! Алихан свободно владеет тремя языками и умеет глубоко анализировать материал. Его отличают дисцип­лина, аналитическое мышление и огромная работоспособность, – рассказывает педагог.

На вопрос о том, как учителю вообще удается заинтересовать биологией, когда почти все подростки увлечены IT-технология­ми, Ербол Зермуханбетулы говорит, что первым делом он рассказывает о том, какие возможности открывает этот предмет, причем в совершенно новых направлениях: биопротезировании, нейротехнологиях, адресной доставке лекарств, разработке биочипов и взаимодейст­вии человеческого организма с искусственным интеллектом.

– Биология – это уже не отдельная дисциплина, а серьезная междисциплинарная сфера. К примеру, современные нейропротезы позволяют соединять искусственные конечности с нервной системой человека. Это уже результат совместной работы биологов, инженеров, программистов и специалистов по искусственному интеллекту, – объясняет учитель.

По его словам, одаренным детям важно вовремя показать масштаб их возможностей и направить энергию в созидательное русло. Для мотивации учеников он говорит о конкретных результатах: участии в олимпиадах, поступлении в ведущие зарубежные университеты, возможности заниматься наукой.

– Если ребенок по-настоящему увлечен, его уже невозможно остановить, – улыбается собеседник. – Иногда ребята приходят в школу даже в выходные. И тогда начинается настоящая научная работа.

Ербол Нурмаганбетов отметил, что современная олимпиадная биология требует не просто тео­ретических знаний. Сегодня ученики работают как молодые исследователи: читают научные статьи, изучают результаты экспериментов, анализируют молекулярные процессы. Особенно активно развивается био­информатика – направление, объединяю­щее эту дисциплину и компьютерные технологии. Школьники работают с цифровыми базами данных о ДНК, белках и молекулярных структурах, сравнивают геномы организмов, моделируют процессы и проводят виртуальные эксперименты. Поэтому биология требует знаний сразу в нескольких областях: химии, физике, математике, программировании и логике. Сегодня, когда многие увлечены IT-технологиями и робототехникой, она не теряет своей актуальности, напротив, становится одной из самых перспективных наук будущего, способных изменить медицину, экологию, фармацевтику и качество жизни.

Медали на международных олимпиадах – это не случайный успех, а результат большой еже­дневной работы, дисциплины и наставничества. Тандем учителя и ученика становится основой интеллектуальных побед казахстанских школьников.