С 2020-го года в Казахстане построили более тысячи школ

Образование

 В последние годы реализуется масштабная работа по расширению доступа к качественному образованию на всех уровнях – от дошкольного воспитания дошкольного обучения. О проводимой работе рассказали в пресс-службе Кабмина, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особое внимание уделяется созданию современной образовательной инфраструктуры, сокращению разрыва между городскими и сельскими школами, а также внедрению новых механизмов поддержки детей и родителей. За последние годы в стране существенно увеличены темпы строительства объектов образования. С 2020 года построено более 1,2 тыс. школ, что позволило создать свыше 1 млн новых ученических мест. Благодаря этому количество трехсменных школ сократилось в четыре раза. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 96 школ на 53 тыс. мест.

Одновременно продолжается модернизация действующей школьной инфраструктуры. В течение трех лет предусмотрено обновление 1,3 тыс. школ, из которых 820 расположены в сельской местности. С 2025 года модернизировано уже 215 школ. Работы включают обновление предметных кабинетов, столовых, спортивных залов, инженерных коммуникаций и систем безопасности. Наряду с развитием инфраструктуры совершенствуется содержание образования.

В учебный процесс активно внедряются цифровые технологии, усиливается предметная подготовка, расширяются возможности для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Важным направлением остается повышение квалификации педагогов, что способствует созданию современной и комфортной образовательной среды для каждого ребенка. Особое значение в системе образования придается дошкольному воспитанию, поскольку именно в раннем возрасте формируются базовые навыки обучения, социализации и развития личности. Поэтому государством последовательно расширяется доступ к дошкольному образованию и предшкольной подготовке.

Сегодня в Казахстане функционирует более 12 тыс. дошкольных организаций, включая 5,3 тыс. государственных и 6,6 тыс. частных детских садов. Их услугами охвачено свыше 1 млн детей. Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 6 лет достиг 70,9%, а среди детей, состоящих в очереди, обеспеченность местами составляет 96%. Для повышения доступности дошкольного образования внедряются современные механизмы финансирования. В 20 городах и 23 районах страны реализуется пилотный проект ваучерного финансирования, в рамках которого задействовано порядка 6 тыс. организаций и выдано более 936 тыс. ваучеров.

Новый механизм позволил повысить прозрачность распределения бюджетных средств и существенно сократить очередь в детские сады — почти в девять раз, со 160 тыс. до 18 тыс. детей. Дополнительным фактором повышения доступности дошкольного образования остается расширение сети учреждений. За последние три года создано 223 тыс. новых дошкольных мест.

До конца 2027 года планируется открыть еще 76,5 тыс. мест. Таким образом, реализуемые меры направлены не только на расширение доступа к образованию, но и на создание современных условий для обучения и развития детей на всех этапах взросления – от дошкольной подготовки до получения качественного школьного образования.

#Образование #школы #смены

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