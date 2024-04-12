Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары

На трассе Кульсары-Доссор в Атырауской области застряли более 300 автомашин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТ РК

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По данным министерства, в связи с размытием участка республиканской трассы Кульсары-Доссор в Атырауской области 98 отечественных и 260 иностранных грузовых автотранспортных средств испытывают сложности с проездом. В Мангистауской области имеется скопление 67 автомашин, в том числе 16 отечественных, 51 - иностранных.

«В связи с этим в настоящее время министерством транспорта РК совместно с узбекской стороной прорабатывается вопрос об упрощенном порядке проезда казахстанских машин транзитом по территории Республики Узбекистан из пунктов пропуска «Тажен» и «Конысбаева» в Мангистауской и Туркестанской областях», - говорится в сообщении.

О ситуации на указанном участке дороги и сроках восстановительных работ министерство сообщит дополнительно.