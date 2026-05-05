Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины

Здравоохранение
Дана Аменова
специальный корреспондент

Данные требования распространяются преимущественно на организации первичной медико-санитарной помощи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав внес изменения и дополнения в приказ №167 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» с учетом развития дистанционных медицинских услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Как уточняется, документ направлен на повышение доступности медицинской помощи, прежде всего в сельских и отдалённых регионах, за счёт внедрения современных технологических решений и совершенствования инфраструктуры здравоохранения.

Обновленные стандарты устанавливают единые подходы к оснащению медицинских организаций, ориентированные на развитие телемедицинского взаимодействия и цифровизацию процессов оказания медицинской помощи.

В частности, утверждён минимальный перечень портативного медицинского оборудования, обеспечивающего возможность цифровой передачи данных и интеграции с медицинскими информационными системами.

Данные требования распространяются преимущественно на организации первичной медико-санитарной помощи, расположенные ниже районного уровня.

Отдельные требования предусмотрены для медицинских кабинетов при организациях образования, включая оснащение, необходимое для проведения профилактических осмотров детей с возможностью дистанционной интерпретации результатов профильными специалистами.

Также утверждён специализированный стандарт оснащения для учреждений уголовно-исполнительной системы, что позволит обеспечить равный доступ к медицинской помощи для данной категории населения.

Документ регламентирует не только перечень оборудования, но и требования к его функциональным характеристикам, включая обязательность цифровой передачи, хранения и интеграции медицинских данных в информационные системы, что обеспечивает преемственность оказания медицинской помощи.

Ожидается, что реализация предусмотренных норм позволит расширить охват телемедицинскими услугами, повысить эффективность диагностики на первичном уровне, оптимизировать нагрузку на медицинских работников и сократить время ожидания медицинской помощи за счёт более рационального распределения потоков пациентов.

«Телемедицина сегодня является полноценным инструментом мониторинга здоровья, который позволяет снизить необходимость выезда пациентов в крупные центры. Так, телемедицинская сеть в стране охватила 2491 медицинский пункт, 784 фельдшерско-акушерских пункта, 1165 врачебных амбулаторий и 844 мобильные бригады. В 2025 году оказано 3,87 млн телемедицинских услуг, что на 19% выше показателей предыдущего года. На сегодня пациентам дистанционно доступны 118 видов медицинских услуг», – говорится в публикации.

В Минздраве отмечают, что принятие приказа является важным этапом в развитии телемедицины и формировании устойчивой цифровой инфраструктуры системы здравоохранения.

#Минздрав #стандарты #медорганизации #телемедицина

