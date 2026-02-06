Коллаж: пресс-служба Минздрава

Минздрав перевел контроль за личными медицинскими книжками работников в цифровой формат в рамках запуска сервисного программного продукта «Санитарно-эпидемиологический надзор» (СПП СЭН) на платформе e-SEN, сообщает Kazpravda.kz

По информации министерства, система в автоматическом режиме отслеживает сроки действия личных медицинских книжек персонала и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе. Это позволяет оперативно отстранять сотрудников без действующих медицинских осмотров и снижает риски распространения инфекционных заболеваний без выездных проверок.

Контроль за личными медицинскими книжками является частью единой цифровой системы санитарно-эпидемиологического надзора, внедрённой во всех регионах страны.

«Платформа объединяет органы санитарно-эпидемиологической службы и бизнес в едином цифровом контуре. В системе сформирован единый реестр, включающий 178 146 подконтрольных объектов и более 95 тысяч субъектов предпринимательства. Зарегистрировано свыше 104 тыс. пользователей. Через платформу осуществляется профилактический контроль без посещения объектов. В 2025 году предприниматели загрузили 10 194 отчёта о производственном контроле, по итогам анализа была выдана 731 рекомендация по устранению нарушений. СПП СЭН интегрирован с государственными информационными системами, включая базы данных юридических и физических лиц, системы разрешительных документов, учёта проверок и административной практики. Обмен сведениями осуществляется в режиме реального времени, бумажный документооборот исключён», – сообщили в Минздраве.

Там же отметили, что аналитические дашборды позволяют формировать рейтинги регионов по своевременности отчётности, выявлять объекты без разрешительных документов и автоматически определять группы риска для планирования проверок. В 2026 – 2027 годах планируется внедрение цифрового паспорта объекта - единого профиля с полной историей санитарно-эпидемиологического состояния, включая результаты проверок, выявленные нарушения и принятые меры.

Для граждан будет сформирован публичный рейтинг санитарного благополучия объектов в сферах общественного питания, образования и услуг. Для бизнеса предусмотрено расширение личных кабинетов с инструментами самоконтроля и электронным получением всех уведомлений, актов и предписаний.

В министерстве подытожили тем, что формирование графиков проверок будет осуществляться автоматически на основе оценки рисков, что исключит субъективный фактор и повышает прозрачность надзорной деятельности. Проект ориентирован на профилактику нарушений и предупреждение санитарно-эпидемиологических рисков.