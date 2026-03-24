В ведомстве отметили, что избыточное потребление сахара остается одной из ключевых причин роста заболеваемости ожирением, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно рекомендациям, в первую очередь необходимо ограничить употребление сладких напитков. В частности, в бутылке объемом 0,5 литра может содержаться около 10 чайных ложек сахара. В качестве основной альтернативы специалисты называют чистую питьевую воду.

Также рекомендуется внимательно относиться к выбору соков, поскольку даже в натуральных напитках присутствуют природные сахара. Безопасным считается употребление не более одного-двух стаканов в день.

От сладких закусок специалисты советуют отказаться, заменяя их фруктами, ягодами, орехами и семенами. При этом сухофрукты следует выбирать без добавленного сахара и употреблять ограниченно - не более 2-3 порций в неделю.

Отдельное внимание уделено молочным продуктам: вместо сладких йогуртов и творожных десертов рекомендуется выбирать натуральные продукты без добавок, дополняя их свежими ягодами или фруктами.

При приготовлении выпечки специалисты советуют использовать цельнозерновую муку, добавлять овсяные хлопья, орехи и семена, а также снижать количество добавляемого сахара.

«Чрезмерное потребление сахара напрямую связано с развитием ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушением обмена веществ. Снижение его доли в рационе — важный шаг к укреплению здоровья населения. В этой связи рекомендуется ограничить употребление сладких напитков и продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, отдавая предпочтение более сбалансированному питанию», - порекомендовали в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве также отмечают, что для некоторых людей эффективной стратегией может стать полный отказ от сахара. Наиболее сложным считается первый период, после которого вкусовые привычки постепенно адаптируются.