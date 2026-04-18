Минздрав проводит проверку по факту гибели ребенка в Карагандинской больнице

Фото: Минздрав

По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, пациент был госпитализирован в инфекционный центр на вторые сутки от начала заболевания. В связи с ухудшением состояния ребенок был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В ходе обследования выявлено крайне тяжелое состояние, обусловленное сочетанной инфекцией с участием бактериальных, вирусных и грибковых возбудителей. Течение заболевания осложнялось выраженным иммунодефицитом, а также отсутствием вакцинации с рождения, что существенно ограничивало возможности организма противостоять инфекции и снижало эффективность проводимой терапии.

Медицинская помощь оказывалась в полном объеме в соответствии с действующими клиническими протоколами. Тактика лечения неоднократно рассматривалась в рамках республиканских консилиумов с участием профильных специалистов, включая главного внештатного детского инфекциониста, главного детского пульмонолога, главного детского реаниматолога.

"Дополнительно рассматривалась возможность применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Однако по итогам консилиумов, с учетом тяжести состояния и медицинских показаний, данный метод не был рекомендован", - сообщили в Минздраве.

Несмотря на проведение интенсивной терапии и комплекс принятых мер, спасти ребенка не удалось.

В ведомстве отметили, что подобные случаи носят крайне сложный медицинский характер. Сочетание тяжелой инфекции, иммунодефицита и отсутствия вакцинации значительно повышает риски неблагоприятного исхода даже при своевременно начатом и полном объеме лечения.

"По данному факту будет проведена всесторонняя проверка с привлечением независимых экспертов для объективной оценки оказанной медицинской помощи. Призываем представителей средств массовой информации, блогеров и общественность опираться исключительно на проверенные и официальные источники информации, воздерживаться от преждевременных выводов и распространения недостоверных данных", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео с обращением матери скончавшегося ребенка. Она просила руководство управления и министерства здравоохранения закупить аппараты ЭКМО в местную больницу, чтобы помочь другим пациентам.