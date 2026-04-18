Минздрав проводит проверку по факту гибели ребенка в Карагандинской больнице

Здравоохранение
2

В ведомстве сделали заявление, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав

По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, пациент был госпитализирован в инфекционный центр на вторые сутки от начала заболевания. В связи с ухудшением состояния ребенок был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В ходе обследования выявлено крайне тяжелое состояние, обусловленное сочетанной инфекцией с участием бактериальных, вирусных и грибковых возбудителей. Течение заболевания осложнялось выраженным иммунодефицитом, а также отсутствием вакцинации с рождения, что существенно ограничивало возможности организма противостоять инфекции и снижало эффективность проводимой терапии.

Медицинская помощь оказывалась в полном объеме в соответствии с действующими клиническими протоколами. Тактика лечения неоднократно рассматривалась в рамках республиканских консилиумов с участием профильных специалистов, включая главного внештатного детского инфекциониста, главного детского пульмонолога, главного детского реаниматолога.

"Дополнительно рассматривалась возможность применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Однако по итогам консилиумов, с учетом тяжести состояния и медицинских показаний, данный метод не был рекомендован", - сообщили в Минздраве.

Несмотря на проведение интенсивной терапии и комплекс принятых мер, спасти ребенка не удалось.

В ведомстве отметили, что подобные случаи носят крайне сложный медицинский характер. Сочетание тяжелой инфекции, иммунодефицита и отсутствия вакцинации значительно повышает риски неблагоприятного исхода даже при своевременно начатом и полном объеме лечения.

"По данному факту будет проведена всесторонняя проверка с привлечением независимых экспертов для объективной оценки оказанной медицинской помощи. Призываем представителей средств массовой информации, блогеров и общественность опираться исключительно на проверенные и официальные источники информации, воздерживаться от преждевременных выводов и распространения недостоверных данных", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео с обращением матери скончавшегося ребенка. Она просила руководство управления и министерства здравоохранения закупить аппараты ЭКМО в местную больницу, чтобы помочь другим пациентам. 

#здоровье #ребенок #Министерство здравоохранения

Популярное

Все
Система управления наукой будет реформирована
И станут ровными дороги
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
Серебро с золотым отливом
Топливные муки земледельцев
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Скорость, выносливость и дань традициям
На субботник как на праздник
Тепло, подаренное детям
Защитить права ребенка
Дорога к знаниям открыта!
Стартовал проект Ondeu
Класс с полицейским уклоном
Укрепление координации и взаимодействия
Поддержать наиболее уязвимых граждан
Просвещение – лекарство от радиофобии
Раскрывая тайну звука
В гостях у Димаша Ахмедовича
Столица на пороге перемен
Самое дорогое
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
Перспективы сотрудничества Китая с Казахстаном и ЦА обсудили в Астане
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Блогера-устаза, обозвавшего граждан коровами, привлекли к ответственности
Теннисные битвы в Астане
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке

Читайте также

В Казахстане заболеваемость корью снизилась на 30%
Минздрав проводит проверку по факту смерти ребенка в Мангис…
В Шымкенте успешно провели сложную операцию при редком забо…
Вакцина под контролем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]