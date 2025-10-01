В 2025 году правила приема в медицинские вузы Казахстана претерпели ряд изменений. Основной упор государственной образовательной политики – это качество подготовки будущих врачей

Фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав совместно с профильными ведомствами усилил требования к поступающим, сбалансировал учебную нагрузку вузов в зависимости от инфраструктуры и кадрового потенциала, а также расширил возможности подготовки специалистов педиатрического профиля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Грантовая политика

В текущем году по 49 специальностям выделено 2 700 образовательных грантов на медицинские специальности бакалавриата. Было освоено 2 536 мест, еще 131 грант перераспределен среди абитуриентов по итогам конкурсного отбора. В рамках квот предоставлено 33 гранта: 20 – для иностранных граждан и 13 – для социально уязвимых категорий населения.

Сокращение коммерческого набора

Для оптимизации учебной нагрузки и улучшения качества практической подготовки в ряде вузов сокращен прием студентов на платной основе. В 2025 году он составил 4973 абитуриента.

Повышение проходного балла

С 2025 года минимальный пороговый балл для поступления повышен на 10 пунктов – до 70. Для поступающих по госзаказу установлен минимальный уровень не ниже 100 баллов. Введены внутренние конкурсы для отбора наиболее мотивированных и талантливых студентов. Для иностранных граждан, поступающих в казахстанские медвузы, впервые введено обязательное требование наличия сертификата, подтверждающего знание английского языка.

Интернатура и резидентура

В этом году внедрены 6 направлений интернатуры, охватывающих терапию, педиатрию, хирургию и другие клинические дисциплины. Всего распределено 4 356 студентов, из них почти половина – для подготовки врачей общей практики. Интернатура является обязательным этапом практической подготовки, формирующим клинические навыки будущих специалистов. На уровне резидентуры государством ежегодно выделяется 2 500 грантов. Учитывая высокий спрос на специалистов педиатрического направления и необходимость укрепления службы охраны здоровья детей, в 2025 году впервые расширен спектр специальностей педиатрического профиля – открыто 14 новых направлений и выделено 188 грантов для подготовки детских врачей.

Научная подготовка

Для развития медицинской науки по программам магистратуры и докторантуры PhD государством выделены 325 грантов для магистрантов и 160 грантов для докторантов. Новшества в образовательной сфере направлены на формирование качественного кадрового резерва системы здравоохранения, повышение конкурентоспособности выпускников и обеспечение страны высокопрофессиональными медицинскими кадрами.