Инцидент в поликлинике вызвал дискуссию о защите медиков

Скандал, произошедший в Актауской городской поликлинике № 2, вышел далеко за рамки межличностного конфликта. После публикации видеозаписи с агрессивным посетителем в социальных сетях медики начали массово говорить о проблеме давления, угроз и неуважительного отношения к работникам здравоохранения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На распространившихся в Сети кадрах мужчина кричит на врача, использует нецензурную брань, пугает окружающих, а сотрудники медучреждения и пациенты в растерянности пытаются его успокоить. Разъяренный человек разбил зеркало в кабинете терапевта и угрожал навредить себе.

По словам очевидцев, конфликт продолжался почти два часа. Как утверждают свидетели, мужчина требовал оформить ему инвалидность, но доктор терпеливо объяснял, что подобные вопросы решаются профильными специалистами и не входят в его компетенцию.

Одна из посетительниц рассказала, что во время конфликта пациент угрожал не только медикам, но и другим людям, пришедшим на прием. По ее словам, у некоторых ухудшилось самочувствие.

Ситуация вызвала резонанс: медицинские работники в социальных сетях выступили в поддержку терапевта. Особенно активно обсуждение развернулось в Threads, где врачи из разных регионов страны заявили, что случаи агрессии в отношении них происходят все чаще. В публикациях пользователи подняли вопрос о том, насколько защищены медики на рабочем месте и достаточны ли меры

безопасности в учреждениях.

Администрация Актауской городской поликлиники № 2 официально подтвердила факт происшествия. «Один из посетителей допустил агрессивное поведение, нарушал общественный порядок, оказывал психологичес­кое давление на сотрудников и повредил имущество. В результате противоправных действий была временно затруднена работа отделения, что создало угрозу нормальному оказанию медицинской помощи пациентам», – говорится в официальном сообщении.

В поликлинике отметили, что персонал и администрация приняли меры для обеспечения безопасности, а материалы по факту произошедшего переданы в правоохранительные органы. Проводится проверка.

«Проявление агрессии и насилия в отношении медицинских работников недопустимо. Они ежедневно несут ответственность за жизнь и здоровье граждан, и уважительное отношение к их труду является обязанностью каждого члена общества», – прокомментировали в поликлинике.