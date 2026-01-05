В 2025 году зарегистрировано более 42 тыс. новых случаев рака

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние 5 лет в Казахстане смертность от онкологических заболеваний снизилась на 20%. Такие результаты достигнуты в рамках реализации Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023–2027 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Ключевые результаты

В 2025 году зарегистрировано более 42 тыс. новых случаев рака (+7,8% к среднему за 5 лет — за счёт улучшения выявляемости).

На динамическом наблюдении — 246 205 пациентов, более 55% из них — люди трудоспособного возраста.

Доля пациентов, живущих 5 лет и более, выросла до 63%.

Уровень ранней диагностики превысил 33%.

Смертность снизилась до 61 случая на 100 тыс. населения.

Что сделано

В онкологическую службу направлено 30,4 млрд тенге.

Введены 6 новых линейных ускорителей, охват лучевой терапией достиг 61%.

Внедрены современные методы лечения: адаптивная и 4D-лучевая терапия.

Открыты 2 центра ПЭТ/КТ в Кызылорде и Актау.

Расширен доступ к таргетным и иммуноонкологическим препаратам (7 наименований).

В 17 онкоцентрах работают центры госпитальной фармации.

Созданы 19 эндоскопических экспертных центров для раннего выявления рака ЖКТ.

Профилактика и доступность

Онкоскрининги доступны всему незастрахованному населению.

С 2026 года стартует пилотный скрининг рака лёгкого с применением низкодозной КТ и ИИ.

В отдалённых регионах работают передвижные медицинские комплексы, их сеть расширяется.

Кадры и международный опыт

Налажено сотрудничество с ведущими онкоцентрами Турции, Китая, России, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.

35 специалистов прошли обучение и стажировки за рубежом. Реализация Комплексного плана позволила выстроить системный подход — от профилактики и раннего выявления до высокотехнологичного лечения и лекарственного обеспечения.