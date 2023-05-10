МИОР РК и Министерство толерантности ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

На форуме «Инкубатор мировых правительств за толерантность», проходящем в Абу-Даби, Министерство информации и общественного развития РК и Министерство толерантности и мирного сосуществования ОАЭ подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИОР РК.

Фото пресс-службы МИОР РК

В церемонии подписания документа с казахстанской стороны принял участие министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, со стороны ОАЭ - министр толерантности и мирного сосуществования Нахаян бен Мубарак Аль Нахаян.

Меморандум предусматривает популяризацию ценностей толерантности и согласия в обществе, совместную работу по вопросам формирования толерантности у молодежи, борьбы с религиозным экстремизмом и др.

Также, в рамках форума состоялась встреча Дархана Кыдырали с Нахаяном бен Мубараком Аль Нахаяном.