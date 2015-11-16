Мир отмечает международный день толерантности

Ежегодно 16 ноября в мире отмечается международный день терпимости или толерантности, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на calend.ru.
В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день терпимости, приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность.
"Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах", – говорится в тексте декларации.
Отметим, что, согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации.
Добавим,что базовыми документами являются Всеобщая декларация прав человека, а также Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. В рамках Совета Европы (СЕ) действует Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Недопущение расизма и расовой дискриминации закреплены в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам и других документах.
В Международный день терпимости необходимо находить подтверждение идее о том, что многообразие, воплощенное в мыслях, верованиях и действиях, является ценным даром, а не угрозой. Необходимо стремиться к созиданию более терпимых общин, в жизни которых укоренится этот основополагающий идеал.