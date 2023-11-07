Мирас Тулебаев стал вице-министром туризма и спорта РК

Постановлением правительства РК Тулебаев Мирас Калиевич назначен на должность вице-министра туризма и спорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба правительства РК

Мирас Тулебаев родился в 1986 году в Костанайской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2008 г. главным специалистом в Международном центре оборонного приграничного сотрудничества.

В 2009-2010 гг. — главный специалист, главный менеджер департамента Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

В 2010-2011 гг. — главный эксперт департамента Главного диспетчерского управления нефтяной и газовой промышленности, эксперт 1 категории управления Комитета по госэнергонадзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов, эксперт, главный эксперт управления Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2012-2014 гг. — главный эксперт управления Комитета по инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

В 2014-2015 гг. работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области.

В 2015-2016 гг. — руководитель управления предпринимательства и туризма Кызылординской области.

В 2016-2017 гг. — работал в частных структурах.

В 2017 г. — заместитель директора Центра устойчивого развития столицы.

С 2017 по 2022 гг. — руководитель управления Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

2022-2023 гг. — заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

В ноябре 2023 г. назначен вице-министром туризма и спорта РК.