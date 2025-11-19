Со сцены театра им. С. Кожамкулова прозвучали самые известные мировые хиты в современной обработке: Hit the road Jack Рэя Чарльза, Still Loving You группы Scorpions и The show must go on Фредди Меркьюри, легендарная казахская песня «Дударай» и «Миллион алых роз» в исполнении группы Folk Live Band.

Это первая группа в регионе, которая исполняет мировые хиты на казахских народных инструментах, объединяя традиции и вайб разных поколений. Зрители тоже стали участниками концерта, сыграв в игру «Угадай мелодию». Победитель исполнял угаданную песню под аккомпанемент артистов – и оказалось, что среди земляков немало талантов.

После концерта зрители оживленно делились впечатлениями, гадая, чем порадует группа в следующий раз.

Первый концерт воодушевил и самих музыкантов. По словам руководителя Folk Live Band Бакытжана Есмаганбета, во время подготовки они каждый день репетировали допоздна.

– После выступления была такая эйфория, что казалось, я не иду, а парю над землей, – говорит он. – За этим успехом стоит нелегкий творческий путь. Группа была организована три года назад, но это первый концерт на большой сцене.

Оказалось, что неожиданно для музыкантов и зрителей нашелся чиновник, который решил: иностранную музыку нельзя играть на домбре или кобызе, якобы она оскверняет народные инструменты...

Тем не менее концерт состоял­ся, и публика не хотела расходиться. Зрители делали совместные фото, высказывали свои пожелания по поводу следующей программы.

– Чтобы стать частью мировой культуры, ее нужно принимать, – считает Бакытжан Есмаганбет. – Стал бы Димаш мировой звездой, если бы в Америке или Китае говорили: «Да зачем он нам нужен со своей «Дударай»?.. Я видел Димаша еще до того, как он стал известным, он поступал в Университет искусств, где я учился. Мы уже тогда, когда слушали его, были под огромным впечатлением, понимали его большой талант.

Директор областной филармонии Карагоз Абдушарипова, при которой и работает Folk Live Band, уверена, что талант­ливые, креативные профессио­нальные артисты способны вывести культуру региона на новый уровень.

Бакытжан Есмаганбет руководит группой и играет на домбре, на концерте он выступил дуэтом в две домбры с художественным руководителем областной филармонии Елжасом Каримовым. В составе Folk Live Band также выступают мультиинструменталист Ержан Мукышов (сыбызғы, шертер, шаңқобыз), Каламкас Смагул (баян), Акмарал Утемисова (прима-қобыз), Данияр Мейрам (клавиши), Жайнат Касимов (ударные), Жанасыл Рахым (бас-гитара). Каждый из них еще и прекрасно поет. На концерте выступили и известные вокалисты Думан Рахым, Эльмира Даулетова, Султан Жандос.

Сам Бакытжан Есмаганбет на домбре играет с шести лет. Учился в Школе искусств, музыкальном колледже, в Университете искусств «Шабыт» в Астане, работал в Карагандинском академическом оркестре им. Таттимбета. По семейным обстоятельствам в 2017 году вернулся в Жезказган, сейчас он совмещает работу в филармонии с преподавательской деятельностью в Жезказганском музыкальном колледже.

В свое время Бакытжан Есмаганбет дистанционно обучал родному языку представителей казахской диаспоры в России, переводил на русский язык труды Абая, Шакарима, Машхура Жусупа Копейулы. Эта его дея­тельность стала началом сотрудничества с общественным объединением «Казахи Омска».

– С фольклорным ансамблем «Алтын орда» при нашей филармонии мы побывали на гастролях в Омске по договоренности с ОО «Казахи Омска», – рассказывает он. – Во время концерта мы играли и традиционную музыку, и известные саунд-треки из советского кино.

Творческий настрой и гастроли привели к созданию нового коллектива, а вдохновением для музыкантов стали знаменитые артисты – Лучано Паваротти и Джеймс Браун, которые исполнили дуэтом известную песню It’s A Man’s World. Эту же песню, кстати, Folk Live Band представил и на первом своем концерте.

– Мы проводим колоссальную работу над каждым произведением, – признается Бакытжан Есмаганбет. – Диапазонные возможности народных инструментов отличаются от симфонического оркестра. Над каждой композицией, начиная с первичных набросков, артисты работают 2–3 недели.

В музыкальном сообществе группа уже хорошо известна, а вот зрители только начинают с ней знакомиться, в том числе и благодаря соцсетям.

В будущем Folk Live Band обе­щает привлечь новых артистов в коллектив, чтобы земляки мог­ли услышать любимую музыку, исполненную на қыл-қобызе и жеты­гене. Следующий концерт планируют провести до конца года.