Миссия ШОС признала выборы президента Казахстана демократичными и достоверными

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не выявила нарушений законодательства, ставящих под сомнение легитимность президентских выборов в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Миссия от Шанхайской организации сотрудничества проводила наблюдение на внеочередных выборах президента Казахстана с 17 по 20 ноября.

«Все члены миссии реализовали свои функции самостоятельно и независимо на принципах политической объективности, нейтральности, справедливости, отказа от совершения каких-либо предупреждений и предпочтений в отношении участников избирательного процесса. В день голосования члены миссии осуществили свое наблюдение и отметили, что подготовка и проведение выборов прошли дисциплинированно, хорошо организованно, всё проходило спокойно», – отметил генеральный секретарь ШОС, глава миссии этой организации по наблюдению за выборами Чжан Мин.

Он сообщил, что на избирательных участках наблюдатели от ШОС не сталкивались с препятствиями.

«Можно сказать, что казахстанская сторона создала все необходимые условия для осуществления наблюдения за выборами. Это также показывает открытость и прозрачность данных выборов. Нарушений норм законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Не поступали к нам жалобы и замечания. На основе наших наблюдений миссия признала выборы прозрачными, демократичными и достоверными», – резюмировал Чжан Мин.