Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Миннацэкономики на обсуждение вынесены:

перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима (СНР) на основе упрощённой декларации;

перечень видов деятельности, по которым разрешено применение СНР для самозанятых.

Эти документы разработаны во исполнение статей 718 и 723 Кодекса и направлены на упорядочение применения специальных налоговых режимов, повышение прозрачности и поддержку предпринимательства.

Запретительный список

СНР на основе упрощённой декларации объединяет элементы двух действующих режимов — упрощённой декларации и розничного налога.

Режим не смогут использовать:

- субъекты бизнеса, чей доход превышает 600 тыс. МРП (2, 359 млрд тенге) в год;

- юрлица с долей участия других компаний более 25%;

- организации, где учредители или участники одновременно участвуют или являются учредителями в других юрлицах на СНР;

- некоммерческие организации;

- налогоплательщики (физические лица, индивидуальные предприниматели), являющиеся учредителями или участниками юридического лица, применяющего специальный налоговый режим;

- участники СЭЗ, «Астана Хаб»;

- налогоплательщики, работающие по договорам о совместной деятельности.

В перечень запрещённых включаются отрасли, связанные с крупным бизнесом: обрабатывающая промышленность, строительство, недропользование, деятельность субъектов естественных монополий, оптовая торговля, ритейл на площадях более 2000 кв. м, телекоммуникации, интернет и IT, финансовые и страховые услуги, профессиональные агентские и консалтинговые услуги, НИОКР и др.

Из 1111 ОКЭД ограничение затронет 795 видов деятельности (70% ОКЭД), однако в разрезе налогоплательщиков — лишь около 30%.

Основная причина — значительная часть операций в этих сферах (более 76% совокупного оборота) приходится на сделки с крупным бизнесом, применяющим общеустановленный режим: в строительстве — 99,9%, в недропользовании — 98,7%, в транспорте и складировании — 96,7%.

Кто сохранит право на упрощённый режим

Упрощённый режим предлагается оставить для порядка 300 видов деятельности, ориентированных на население:

- розничная торговля на площадях до 2000 кв. м (включая аптеки);

- розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет, сетевой маркетинг, а также прочая розничная торговля вне магазинов;

- услуги проживания, общепита, аренды жилья и транспорта;

- лёгкая и пищевая промышленность;

- пассажирские перевозки;

- услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования, медицинские и социальные услуги;

- бытовые и строительные работы для населения;

- креативная индустрия, спорт, культура;

- сельское хозяйство.

В итоге упрощённые режимы сохранят около 70% всех налогоплательщиков. Малый бизнес, ориентированный на B2C, продолжит работать по СНР, а более крупные виды деятельности перейдут на общеустановленный режим.

При этом налогоплательщики с оборотом до 40 млн тенге в год при переходе в общеустановленный режим не будут являться плательщиком НДС.

Документ позволит сократить недобросовестное использование СНР, повысить эффективность администрирования, справедливо распределить налоговую нагрузку и создать более благоприятные условия для малого бизнеса.

Разрешительный список для самозанятых

Отдельным постановлением Правительства РК предлагается закрепить перечень видов деятельности, доступных для самозанятых без регистрации ИП, без работников и при доходе до 300 МРП в месяц. Включает 46 направлений, соответствующих данным критериям.

Право на применение СНР сохранят, в частности, такие виды деятельности, как ремонт обуви, образование в сфере спорта и отдыха, образование в области культуры, прочая вспомогательная деятельность в сфере образования, уборка жилых домов, деятельность в области фотографии, услуги салонов красоты, специализированные строительные работы, услуги такси, аренда и прокат, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров, а также предоставление прочих индивидуальных услуг.

Ссылка на проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых»: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15606691

Ссылка на проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации»: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15606668