Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Каратальского района области Жетісу по результатам проверки соблюдения законности в сфере оказания медицинских услуг в учреждениях здравоохранения выявлены факты оказания медицинских услуг населению без соответствующих сертификатов специалистов и лицензии на занятие медицинской деятельностью.

"По акту надзора за допущенные нарушения привлечены к административной ответственности 20 лиц, в том числе 3 руководителя, в числе которых главный врач ЦРБ и его заместители с наложением административных штрафов на сумму 4 049 960 тенге", - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Кроме того, в рамках проверки выявлены нарушения правил вакцинации населения, по мерам надзора 4 ответственных лица (заведующие сельских больниц) привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 425 КР КоАП с наложением штрафа на сумму 157 280 тенге.

Вместе с тем защищены права 148 лиц, из них более 100 несовершеннолетних.

По акту надзора возмещено в бюджет 12,8 млн тенге.