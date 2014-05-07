Так, только на строительство усть-каменогорского завода автомобилей полного цикла и комплектующих мощностью 120 тыс. единиц в год будет потрачено порядка 500 млн. долларов. А на уже действующих мощностях в этих двух регионах за минувший год уже было собрано 38 тыс. легковых авто. Оборот предприятий превысил 1 млрд. долларов.

В I квартале текущего года показано, что отрасль находится на стремительном подъеме: рост реализации продукции составил 20,44% (7 137 автомобилей против 5 926), доля продаж казахстанских автомобилей среди стран-производителей на внутреннем рынке составляет 20,7%. Драйвером роста остается сегмент легковых автомобилей, повышение продаж которого составило 21,3%. В этом сегменте наибольший рост (83,2%) отмечен в классе B: здесь, напомним, появились две новые модели – Skoda Rapid (первая строка в диапазоне цен 15–20 тыс. долларов, 473 ед.) и Peugeot 301 (тот же ценовой диапазон, 3-я строка, 273 ед.). В бюджетном диапазоне цен среди легковых автомобилей отечественной сборки (10–15 тыс. долларов) модель ZAZ Chance удерживает верхнюю строку (238 ед. в АППГ, 6,7% рынка отечественных легковых).

В диапазоне 20–25 тыс. долларов больше всего продаж модели Chevrolet Cruze (доля среди отечественных легковых – 21,4%, количественный рост продаж составил 33,2%, 758 единиц против 569). Этот диапазон цен характеризуется самой высокой долей продаж на внутреннем рынке среди легковых автомобилей отечественной сборки (более 40% по итогам с начала нынешнего года).

В диапазоне от 25 до 40 тыс. долларов среди отечественных пассажирских автомобилей на первой строке Skoda Octavia (247 ед. против 284), доля продаж составила 7%.

В премиум-классе отечественного производства 11 продаж с начала года: это модели: SsangYong Chairman – 7 единиц, KIA Cadenza – 3 единицы, KIA Quoris – 1.

Доля внедорожников казахстанской сборки среди всех продаж новых авто в январе-феврале 2014 года составила порядка 10 и 44% от всех автомобилей отечественного производства. Всего за этот период было реализовано 3 542 единицы этой категории внедорожников против 2 920 за аналогичный период прошлого года, рост составил 21,3%.

Завершая обзор рынка автомобилей отечественной сборки, следует отметить, что в настоящее время в республике продолжается работа по разработке второй государственной программы ФИИР, в которой автомобилестроение названо приоритетной отраслью. А это даст положительный импульс дальнейшему развитию инвестиций в отечественное производство.

Сергей ОСАНОВ