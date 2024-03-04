Многодетные матери в Астане получат единовременную соцвыплату к 8 марта

К Международному женскому дню – 8 марта - в столице порядка 34 тысяч многодетных матерей получат единовременную социальную выплату, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Размер выплаты - 2,5 МРП (9230 тенге).

Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Всего в списке около 34 тысяч человек.