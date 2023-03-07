Модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры Шымкента обсудили в Правительстве

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Меры по исполнению поручений, данных премьер-министром РК Алиханом Смаиловым в рамках рабочей поездки в Шымкент 27 января, рассмотрели на совещании в Правительстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Участники обсудили вопросы строительства объектов водоснабжения в населенном пункте «Сайрам», магистрального канализационного коллектора «Тұран» вдоль Алматинской трассы и модернизации транспортной инфраструктуры города. Так, только в этом году ремонтными работами планируется охватить свыше 11 км автодорог.

В части обновления инженерной инфраструктуры в 2023 году начнется реконструкция наиболее изношенных участков сетей теплоснабжения протяженностью 9 км. Кроме того, в планах у акимата реконструкция котельной в мкр. Спортивный и строительство новой насосной станции.

В ближайшие 2 года будут приняты меры и по возведению ряда многоэтажных жилых домов, в том числе в микрорайонах Бозарык (1640 квартир) и Акжайык (780 квартир). Вместе с тем продолжится реализация кредитного жилья по льготной ставке по линии «Отбасы банка» – свыше 1 тыс. квартир до конца года.

На совещании также были рассмотрены вопросы газоснабжения жилого массива «Қайнарбұлақ», обеспечения инфраструктурой индустриальных зон «Жұлдыз», «Бозарық» и «Тассай», создания производств по глубокой переработке нефтяного сырья вокруг НПЗ, расширения торгово-логистического центра в рамках создания южного регионального хаба и совершенствования механизма предоставления земельных участков СПК для реализации инвестиционных и иных проектов.

Заслушав отчеты выступающих, премьер-министр обозначил важность качественной и своевременной реализации намеченных планов для дальнейшего социально-экономического развития Шымкента.