Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»

Фото: Игорь Бургандинов

Пресс-тур по объектам АО «Астана-РЭК», организованный столичным департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацио­нальной экономики, проходил в несколько интригующих условиях: с неба льет, а журналисты, общественники и представители компании-монополиста и ДКРЕМ бодро инспектируют «запитанные» объекты.

Хотя всех честно предупредили: «не влезай – убьет», резиновых сапог нам не приготовили. Влезть все же хотелось, особенно фотографам и операторам – облагороженные подстанции утробно гудели новенькими трансформаторами за закрытыми дверьми. Правда, не все – одному из объектов еще только предстоит «переродиться».

Целью пресс-тура было показать, насколько хорошо энергораспределяющая компания справляется с реализацией большой затеи – модернизацией энергосистемы столицы в рамках инвестиционной программы на 2021–2025 годы, бюджет которой составляет 24,5 млрд тенге, а общее количество объек­тов – более 20.

Все работы ведутся согласно графику. За эти деньги должен быть снижен износ сетей, сокращены технологические нарушения и нормативные потери электроэнергии с 10,7% до 9,8%.

В планах значилось посетить четыре объекта, успели на все, несмотря на непогоду. Итак, первым пунктом стал уже завершенный проект – вынос и замена комплектной трансформаторной подстанции 709 в переулке Перне, 1 (ул. Кербезкыз, 18).

– Прежде от местных жителей регулярно поступали жалобы: часть абонентов сидела на «времянке», подключиться им к подстанции, стоящей на частной территории, было крайне затруднительно. Да и сама подстанция, не капитального строительства и с воздушным вводом, уже давно нуждалась в модернизации – ей около 40 лет, – начал рассказывать Бауржан Аманбеков, заместитель председателя правления по развитию. – Мы перенесли подстанцию на нейтральный участок, оснастили двумя новыми транс­форматорами с увеличенной мощностью – с перспективой на подключение новых потребителей района «Коктал». Привлек­ли к проекту исключительно отечест­венных производителей!

Представитель РЭК подтвердил: проект прошел экспертизу еще в прошлом году, получил положительную оценку, работы полностью завершены, осталось лишь заасфальтировать участок.

Мониторинговую группу устроило все, кроме цены.

– 90 миллионов – это куда ж такие деньжищи?! Еще и из бюджета, наверное?! – возмутился руководитель столичного филиала республиканского общест­венного объединения «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» Даулеткерей Рахметуллин. – Да за такие деньги можно и 10-этажный дом возвес­ти, и школу!

Уверения, что за эти миллионы ни дома, ни школы уже давно не построить, а деньги вовсе не казенные, активиста не убедили.

– И почему на такие проекты тратят наши с вами деньги? – продолжал недоумевать общественник. – «Тариф в обмен на инвестиции» – это и есть частные деньги потребителей. «Астана-РЭК» – богатейшая организация, а не может изыскать денег на модернизацию из внут­ренних средств компании!

Что ж, эмоции – эмоциями, а есть экономические выкладки.

...Второй объект – демонтаж и строительство с нуля трансформаторной подстанции 176 (на ул. Бестобе, 13).

– Работы проводит подрядчик ТОО «Тесла», установили временный КТП, сейчас идут работы по переброске абонентов на «времянку», и только потом начнутся демонтажные работы, – показывал на пережившее себя кирпичное строение с облупившейся краской и дырами в фундаменте Бауржан Аманбеков. – Проектом предусмотрены полный демонтаж конструкции, установка блочно-модульного здания и поднятие фундамента на полметра.

Последнее объяснимо: территория, на которой расположена подстанция, почти полностью покрыта водой, участникам пресс-тура пришлось в буквальном смысле допрыгать до объекта по притопленным в огромной луже досточкам. Делать это в непосредственной близости от подстанции – такое себе удовольствие...

– Несмотря на истекший «срок годности» – подстанцию запус­тили еще в 1970 году – и регулярные подтопления, абоненты ни разу не жаловались на ее работу. В течение более чем 40 лет

объект проходил необходимое техническое обслуживание, принимались противопаводковые меры, – прокомментировал первый заместитель председателя правления по производству Дмитрий Беликов. – После запус­ка подстанция будет снабжать около 1 500 абонентов жилого массива «Кирпичный», будучи при этом транзитной – от нее запитан практически весь массив.

Показали журналистам и общественникам и уже давно завершенный объект: подстанцию «Центральная» (переулок Ш. Құдайбердіұлы и И. Жансугурова). Работы – замена двух силовых трансформаторов, возраст которых стремился к пятому десятку, – тут были завершены еще в 2023 году.

– В рамках проекта была выполнена замена двух силовых трансформаторов, обновлена система заземления, установлены новые системы видеонаблюдения и пожаротушения. Срок службы одного из трансформаторов сос­тавлял 40 лет, второго – 49, оба проработали сверх установленного нормативного срока. Стоимость проекта составила 908 миллионов тенге. Также проведен монтаж маслосборника, установлены выдвижные въездные ворота, построен пункт контроля, отремонтирована кровля, проведены внутренние работы по освещению, частично заменен фасад в верхней части здания. «Центральная» обеспечивает электроснабжением частично Алматинский район, частично – Байконурский, – как на духу отчитался Бауржан Аманбеков.

Установленные силовые транс­форматоры не меняют свой конструктив с советских времен, принцип работы тот же, но износ материала неизменен. По словам специалистов, неправильно думать, что до реконструкции здесь все было в упадническом состоя­нии: оборудование исправно работало.

Предыдущая реконструкция проводилась на «Центральной» в 2002 году, критичного износа оборудования не было – смотрящие придерживались допустимых сроков эксплуатации. Сейчас обновленная подстанция готова к качественной службе еще на ближайшие лет 40. Но, добавляют спецы, это не значит, что не будет текущих ТО и капремонтов согласно графикам.

Последним пунктом объезда стал участок работ по замене кабельных линий от подстанции «ПНФ» до распределительной подстанции-75 протяженностью 608 м (на ул. Сатпаева, 29П, и ул. Балкантау, 213). Прокладываются новые кабели для повышения надежности электроснабжения микрорайона «Юго-Восток» и на перспективу подключения новых абонентов. По плану – три участка, общая протяженность замены кабелей – 4 км. Стоимость проекта – 819 млн тенге.

– Износа здесь нет, но ввиду расширения района «Юго-Востока» с правой стороны увеличиваем сечение кабеля, нынешняя пропускная его способность не позволяет подключать дополнительные соцобъекты, – разъяснил Дмитрий Беликов.

Простыми словами – тут все, как по водопроводным трубам: чем больше диаметр, тем больший объем воды сквозь них может пройти. Используются современные материалы и технологии для обеспечения долговечности сети.

Подводя итоги пресс-тура, ответственные лица заключили: все идет строго по плану и по финансам, и по срокам. На этот год объем инвестиций утвержден в размере 6,3 млрд тенге. Деньги на это были заложены в тарифную смету субъекта естественной монополии.

– В 2024 году будут еще работы, планируем уложиться до конца октября, но возможны корректировки по срокам. На следующий год на подобные же строительно-монтажные работы предусмотрено около 5 миллиардов, но не исключены дополнительные затраты, – прокомментировал руководитель департамента Комитета естественных монополий по Астане Канат Кульназаров.

На вопрос, ждать ли понижения тарифов на электро­энергию или же потребителям, наоборот, надо приготовиться к их повышению, в ДКРЕМ отметили, что это будет зависеть от стоимости приобретаемого оборудования (а цены, как известно, только растут) и стоимос­ти стратегического товара. Для «Астана-РЭК» стратегический товар – электроэнергия, а цена, которая образуется в энергопроизводящих станциях, и влияет на конечный тариф.