Могут ли сократить рабочий день в Казахстане из-за перевода времени

На этот вопрос ответила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BaigeNews.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как заявила глава Минтруда, действующее трудовое законодательство позволяет устанавливать гибкий рабочий график между работодателем и работником.

«В этом случае вопрос о сокращении рабочего времени не стоит. То есть, если это 40-часовая рабочая неделя, 8 часов он должен отработать 5 дней, но время перенести, выходы на работу и уход с работы, это по согласованию с работодателем возможно», - сказала Светлана Жакупова.

По ее словам, любой работодатель может использовать эти механизмы, чтобы создать комфортные и безопасные условия труда.