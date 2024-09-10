Могут ли сократить рабочий день в Казахстане из-за перевода времени
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На этот вопрос ответила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BaigeNews.kz
Как заявила глава Минтруда, действующее трудовое законодательство позволяет устанавливать гибкий рабочий график между работодателем и работником.
«В этом случае вопрос о сокращении рабочего времени не стоит. То есть, если это 40-часовая рабочая неделя, 8 часов он должен отработать 5 дней, но время перенести, выходы на работу и уход с работы, это по согласованию с работодателем возможно», - сказала Светлана Жакупова.
По ее словам, любой работодатель может использовать эти механизмы, чтобы создать комфортные и безопасные условия труда.