Сегодня в городе Актобе прошла молодежная дискуссия на тему «Конституционная реформа – основа долгосрочного развития страны», передает Kazpravda.kz

Фото: партия «Ауыл»

Цель мероприятия – всестороннее обсуждение ключевых положений обновленной Конституции, развитие культуры открытого диалога, повышение правовой грамотности молодежи и формирование единой позиции в поддержку предстоящего референдума по новой Конституции, который состоится 15 марта.

Открывая встречу, заместитель руководителя Центрального аппарата «Ауыл» партиясы Нурхат Ораш отметил, что сегодняшняя молодежная дискуссия предоставляет возможность понять основные направления Конституционной реформы и обсудить актуальные вопросы общества.

Участники мероприятия – активная молодежь – выразили полную поддержку новому проекту Конституции, оценив реформу как исторический шаг, определяющий демократический вектор страны и укрепляющий гражданское общество. Они подчеркнули, что новая Конституция, делая упор на человеческий капитал, образование и инновации, открывает для молодежи новые социальные лифты и правовые гарантии.

Кроме того, участниками мероприятия были начальник отдела по делам молодежи Актюбинской области Мади Кемешов, руководитель областного МРЦ и отдела поддержки и организации молодежных инициатив Дастан Курманбай, а также активисты.

В завершение дискуссии участники пришли к единому выводу: новая Конституция является стратегическим выбором, позволяющим проанализировать прошлое и сделать уверенный шаг в будущее.