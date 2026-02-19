Молодежная дискуссия: конституционная реформа – основа долгосрочного развития страны

Конституционная реформа
28
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в городе Актобе прошла молодежная дискуссия на тему «Конституционная реформа – основа долгосрочного развития страны», передает Kazpravda.kz

Фото: партия «Ауыл»

Цель мероприятия – всестороннее обсуждение ключевых положений обновленной Конституции, развитие культуры открытого диалога, повышение правовой грамотности молодежи и формирование единой позиции в поддержку предстоящего референдума по новой Конституции, который состоится 15 марта.

Открывая встречу, заместитель руководителя Центрального аппарата «Ауыл» партиясы Нурхат Ораш отметил, что сегодняшняя молодежная дискуссия предоставляет возможность понять основные направления Конституционной реформы и обсудить актуальные вопросы общества.

Участники мероприятия – активная молодежь – выразили полную поддержку новому проекту Конституции, оценив реформу как исторический шаг, определяющий демократический вектор страны и укрепляющий гражданское общество. Они подчеркнули, что новая Конституция, делая упор на человеческий капитал, образование и инновации, открывает для молодежи новые социальные лифты и правовые гарантии.

Кроме того, участниками мероприятия были начальник отдела по делам молодежи Актюбинской области Мади Кемешов, руководитель областного МРЦ и отдела поддержки и организации молодежных инициатив Дастан Курманбай, а также активисты.

В завершение дискуссии участники пришли к единому выводу: новая Конституция является стратегическим выбором, позволяющим проанализировать прошлое и сделать уверенный шаг в будущее.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Не только сильные, но и красивые
Первый небоскреб Alatau City
Итальянский дневник Софьи Самоделкиной
Интерактивная платформа для профилактических решений
Историческая возможность выбрать будущее
Безопасность детей зависит от бдительности взрослых
Сахарный завод работает стабильно
Мост, который нужен «заранее»
Объединиться вокруг идеалов добра и справедливости
Время благих деяний и благочестия
Нацелены на углубление кооперации
Заключены меморандумы с гостиницами и автопарками
Поиграй со мной!
Start: Жетысу жастары – время выбора!
Токаев встретился в Вашингтоне с гражданами Казахстана
Открытый и содержательный разговор
Семейное фото
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Стратегическая основа развития человеческого потенциала
Ценностные ориентиры
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Ураган прошелся по Конаеву
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
О газе, тарифах и социальной справедливости
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Трансформация с учетом современных вызовов
Коллектив ТОО «Родина» выражает поддержку проведению респуб…
Фундамент стабильности и правовой устойчивости государства
Законы должны служить Человеку труда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]