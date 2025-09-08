В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева молодёжь обозначена не как «объект поддержки», а как стратегический ресурс национального развития. Глава государства подчеркнул необходимость формирования поколения «Адал азамат» – честных, трудолюбивых и ответственных граждан.

В условиях глобальной конкуренции именно человеческий капитал становится ключевым фактором устойчивости страны. Президент особо отметил: «Поэтому всегда будем поддерживать молодежь, которая стремится к знаниям, заботится о процветании страны. Вся проводимая нами масштабная работа – ради светлого будущего подрастающего поколения».

За последние годы молодёжная политика Казахстана приобрела институциональный характер. Если ранее речь шла о разрозненных инициативах, то сегодня мы видим системные шаги, подкреплённые конкретными результатами и цифрами.

Во-первых, повышается доступ к образованию. В 2024/2025 учебном году государство выделило порядка 79 тысяч грантов для бакалавриата, свыше 13 тысяч – для магистратуры и почти 2 тысячи – для докторантуры. На 2025/2026 учебный год предусмотрено более 77 тысяч грантов, при этом около 60% из них направлены на технические и инженерные специальности. Особое внимание уделяется развитию школьной инфраструктуры.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» до 2026 года предусмотрено строительство 369 современных школ на 740 тысяч ученических мест. В 2024 году построили и открыли 217 школ, в 2025 году – еще 152. Это позволит полностью ликвидировать трёхсменное обучение и создать равные условия для сельских и городских детей. Во-вторых, занятость и рынок труда.

Программы «Жастар практикасы» и «Первое рабочее место» стали эффективным инструментом трудоустройства. В 2024 году в них приняли участие более 33 тысяч молодых специалистов, из которых почти 80% получили постоянную работу. В результате уровень молодёжной безработицы снизился до 3,7%, что ниже среднереспубликанского показателя на 4,7%. В-третьих, социальная поддержка.

Программа льготной ипотеки «Жас Отбасы» помогает молодым семьям приобрести жильё под 5% годовых. В 17 регионах реализуются специальные ипотечные программы для молодых специалистов, что закрепляет кадры на местах и стимулирует развитие регионов. В-четвертых, предпринимаются шаги по вовлечению молодежи в гражданские инициативы, тем самым стимулируя формирование лидерских качеств и развитие чувства ответственности за будущее страны.

Благодаря планомерной поддержке волонтерства на сегодняшний день в стране насчитывается более 250 тысяч молодых волонтёров, вовлечённых в социальные инициативы.

В рамках кампании Тaza Qazaqstan в 2024-2025 гг. проведено 6,9 тысячи мероприятий с охватом около 1 миллиона человек, где основной движущей силой выступила молодежь.

Не остаётся без внимания и поддержка талантов. Реализуются гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары», присуждается Государственная премия «Дарын», возобновлены телепроекты «Азамат» и «Лидер XXI века». Всё это создаёт платформы для раскрытия потенциала активной и креативной молодёжи.

Президент обозначил конкретные ориентиры на будущее: развитие Президентского кадрового резерва и региональных школ лидерства, расширение сети молодёжных центров и коворкингов, а также запуск грантовых программ по ключевым направлениям – наука, инновации, бизнес, IT, культура и волонтёрство. Только в 2025 году в рамках республиканского конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» предусмотрено 30 грантов по 3 млн тенге, а дополнительно на региональном уровне выделяется ещё 277 грантов.

Молодёжная политика Казахстана вступает в фазу зрелости. Государство переходит от количественных показателей к качественным результатам в развитии человеческого капитала. Именно от того, насколько последовательно будут реализованы эти ориентиры, зависит не только динамика экономики, но и устойчивость Казахстана как современного и конкурентоспособного государства.