«Молодёжная политика Казахстана приобрела институциональный характер» – эксперт

Мнения
119
Данара Саранова, главный эксперт Отдела по работе с регионами, представитель КИСИ в Шымкенте

В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева молодёжь обозначена не как «объект поддержки», а как стратегический ресурс национального развития. Глава государства подчеркнул необходимость формирования поколения «Адал азамат» – честных, трудолюбивых и ответственных граждан.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В условиях глобальной конкуренции именно человеческий капитал становится ключевым фактором устойчивости страны. Президент особо отметил: «Поэтому всегда будем поддерживать молодежь, которая стремится к знаниям, заботится о процветании страны. Вся проводимая нами масштабная работа – ради светлого будущего подрастающего поколения».

За последние годы молодёжная политика Казахстана приобрела институциональный характер. Если ранее речь шла о разрозненных инициативах, то сегодня мы видим системные шаги, подкреплённые конкретными результатами и цифрами.

Во-первых, повышается доступ к образованию. В 2024/2025 учебном году государство выделило порядка 79 тысяч грантов для бакалавриата, свыше 13 тысяч – для магистратуры и почти 2 тысячи – для докторантуры. На 2025/2026 учебный год предусмотрено более 77 тысяч грантов, при этом около 60% из них направлены на технические и инженерные специальности. Особое внимание уделяется развитию школьной инфраструктуры.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» до 2026 года предусмотрено строительство 369 современных школ на 740 тысяч ученических мест. В 2024 году построили и открыли 217 школ, в 2025 году – еще 152. Это позволит полностью ликвидировать трёхсменное обучение и создать равные условия для сельских и городских детей. Во-вторых, занятость и рынок труда.

Программы «Жастар практикасы» и «Первое рабочее место» стали эффективным инструментом трудоустройства. В 2024 году в них приняли участие более 33 тысяч молодых специалистов, из которых почти 80% получили постоянную работу. В результате уровень молодёжной безработицы снизился до 3,7%, что ниже среднереспубликанского показателя на 4,7%. В-третьих, социальная поддержка.

Программа льготной ипотеки «Жас Отбасы» помогает молодым семьям приобрести жильё под 5% годовых. В 17 регионах реализуются специальные ипотечные программы для молодых специалистов, что закрепляет кадры на местах и стимулирует развитие регионов. В-четвертых, предпринимаются шаги по вовлечению молодежи в гражданские инициативы, тем самым стимулируя формирование лидерских качеств и развитие чувства ответственности за будущее страны.

Благодаря планомерной поддержке волонтерства на сегодняшний день в стране насчитывается более 250 тысяч молодых волонтёров, вовлечённых в социальные инициативы.

В рамках кампании Тaza Qazaqstan в 2024-2025 гг. проведено 6,9 тысячи мероприятий с охватом около 1 миллиона человек, где основной движущей силой выступила молодежь.

Не остаётся без внимания и поддержка талантов. Реализуются гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары», присуждается Государственная премия «Дарын», возобновлены телепроекты «Азамат» и «Лидер XXI века». Всё это создаёт платформы для раскрытия потенциала активной и креативной молодёжи. 

Президент обозначил конкретные ориентиры на будущее: развитие Президентского кадрового резерва и региональных школ лидерства, расширение сети молодёжных центров и коворкингов, а также запуск грантовых программ по ключевым направлениям – наука, инновации, бизнес, IT, культура и волонтёрство. Только в 2025 году в рамках республиканского конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары» предусмотрено 30 грантов по 3 млн тенге, а дополнительно на региональном уровне выделяется ещё 277 грантов.

Молодёжная политика Казахстана вступает в фазу зрелости. Государство переходит от количественных показателей к качественным результатам в развитии человеческого капитала. Именно от того, насколько последовательно будут реализованы эти ориентиры, зависит не только динамика экономики, но и устойчивость Казахстана как современного и конкурентоспособного государства.

#политика #молодежь #послание #КИСИ

Популярное

Все
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Город Алатау получит особый статус
Комитет по защите прав инвесторов появится в Казахстане
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Миллионный гость посетил павильон Казахстана на EXPO 2025 в Осаке
Скрипку Эйнштейна выставили на торги
Министерство искусственного интеллекта появится в Казахстане
Подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца доставили из Турции
Экотропу с элементами геймификации открыли в Бурабае
Токаев назвал некоторые факторы наступления нового миропорядка
Казахстан должен стать крупнейшим логистическим и транзитным хабом – Токаев
Президент: «Каждый тенге, уплаченный в виде налогов, должен возвращаться в виде качественных госуслуг»
Токаев поручил Правительству обновить систему привлечения инвестиций
В области Жетысу 43 сельские школы подключили к Starlink
Педагогов-экспертов выберут для экспертизы учебников в Казахстане
Президент поручил внедрить индекс инвестиционной привлекательности регионов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Смена графика работы в Астане: что изменится
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу «Трансалтайский диалог»
Саммит ШОС: подписаны важные соглашения и декларации
В Тяньцзине завершился саммит ШОС
«30 добрых дел» — мечты детей сбываются в небе
Подпольный спиртзавод и майнинг: ОПГ выявили в Жамбылской области
Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане
Президент предложил создать офис ШОС при МФЦА
Глава государства: Казахстан поддерживает учреждение центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане

Читайте также

Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахст…
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиц…
Эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан
Для внедрения ИИ в школах важно создать методическую базу –…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]