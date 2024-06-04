Молодежный театральный форум стартовал в Алматы

Международное сотрудничество, Театр, Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

В мероприятии принимают участие артисты из стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Как отметили в Минкультуры, мероприятие посетят более двухсот режиссеров, драматургов, актеров, сценографов, театральных критиков из Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

«Этот проект в области гуманитарного сотрудничества по масштабу и объединению молодых театральных деятелей не имеет аналогов в культурной сфере на пространстве стран Содружества и способствует сохранению и развитию культурных связей», - подчеркнули в министерстве.

Форум проходит в формате триеннале – раз в 3 года. В 2012 году он состоялся в Кишиневе (Молдова), в 2015 году – в Минске (Беларусь), в 2018-м – в Ереване (Армения), а в 2021-м – в Ташкенте (Узбекистан).

На форум приезжают участники из стран СНГ, Балтии и Грузии. Их общее количество за 12 лет составило более тысячи, а зрителей – более 20 тысяч.

«Этот проект – кульминация  длительного творческого процесса, на разных этапах которого международные эксперты отбирали лучшие спектакли и проводили конкурсный отбор художников и драматургов. Наша цель – выявлять и объединять молодых театральных лидеров, тем самым способствуя расширению сотрудничества творческой молодежи стран СНГ в сфере культуры и искусства», – прокомментировали в пресс-службе МКИ.

В рамках мероприятия будут показаны спектакли, прошедшие отбор, созданы каталоги художников и сборники пьес молодых драматургов, организованы лекции, семинары.

В ведомстве добавили, что лучший спектакль форума станет участником XVII международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, который пройдет в Москве с мая по июль 2025 года.

В рамках образовательной программы планируется проведение мастер-классов зарубежных режиссеров и драматургов, профессиональных театральных специалистов.

#Алматы #молодежь #форум #театр #старт

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