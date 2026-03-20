Молодой казахстанец разработал систему киберзащиты спутников

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

21-летний Ерасыл Тауекел стал первым казахстанцем, участвовавшим в международном акселераторе Antler One в Берлине. Он прошел отбор среди 16 тыс. претендентов, представив свой проект по космической безопас­ности.

фото из личного архива Ерасыла Тауекела

Еще в детстве Ерасыл решил, что посвятит жизнь космосу. В седьмом классе вступил в клуб ракетомоделирования столичного НИШ. В тринадцать лет запустил свою первую бумажную ракету, а в пятнадцать прошел стажировку в программе NASA и успел поработать в косми­ческой отрасли.

После окончания школы ­Ерасыл долго искал идеи для собственного космического стартапа, общался с основателями и инженерами из Axiom Space, Astra Space и других международных компаний, изучал европейские и американские разработки. Особое влияние на него оказали опыт работы со спутниками и общение с другом и экспертом в космических проектах ­Абылайханом Мухамеджановым.

– После долгих исследований я заметил, что спутники защищены хуже, чем WhatsApp-чаты или наши телефоны, – говорит Ерасыл. – Например, исследователи Рурского университета в Бохуме в Германии легко взломали спутник на орбите. Аналогичные эксперименты проводились в Университете Сан-Диего в США. А не так давно хакеры даже атаковали американскую спутниковую компанию Viasat, что привело к перебоям связи. С помощью антенн или даже дронов, поднятых на 30-40 километров, потенциально можно получить доступ к спутнику. И это показывает, насколько уязвима­ космическая техника.

Исследуя это направление, Ерасыл Тауекел разработал стартап­ Delray Starlance, направленный на защиту спутников, а именно­ наземных станций, которые остаются самым уязвимым звеном. Платформа позволяет этим станциям­ в режиме онлайн отслеживать­ свои космические аппараты, находить потенциальные угрозы и атаки с помощью искусственного интеллекта, отправляя оператору соответствующие оповещения. Это своего рода антивирус для спутников.

– Через алгоритмы машинного обучения мы с моим кофаундером создали модель, которая анализирует систему, находит уязвимые места – где и как ее могут взломать. На английском эта модель называется threat management platform, похожая платформа используется в банках для предотвращения взломов, – объясняет разработчик.

Вместе с партнером ­Ерасыл соз­дал цифровых ­двойников спутников для тестирования платформы. По словам собеседника,­ одной программы мало, и сейчас они сами собирают настоя­щий мини-спутник CubeSat, чтобы полноценно испытать свой проект.

Прошлым летом Ерасыл ­Тауекел пробовал участвовать в программе международной венчурной компании Antler. В мире стартапов это один из самых влиятельных акселераторов. Если команда проходит отбор, она может получить до 500 тыс. евро инвестиций, менторство от лучших предпринимателей и участие в глобальной сети бизнес-­мероприятий. В итоге из 16 тыс. участников было отобра­но 140 фаундеров со всего мира. Их задача – построить за короткий срок технологи­ческую компанию с передовыми проектами.

Ерасыл провел в Германии всю осень, встретился с представителями главных косми­ческих фондов мира – Seraphim Space, Space Capital и Alpine Space Ventures, посетил более 30 космических компаний в разных городах страны. Среди них –Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt e.V. – немецкий аналог NASA, где наш герой увидел работу научно-исследовательских лабораторий комплекса. Представители крупнейшего космического фонда Seraphim Space специально приехали в город Берлин, чтобы встретиться с казахстанцем и изучить его стартап.

Ежедневный график парня начинался в семь утра и заканчивался после полуночи. Иногда приходилось ночевать прямо в офисе компании.

– Antler – это не космическая лаборатория, это стартап-акселератор. Большую часть времени я просто выстраивал коммуникации с компаниями, учеными, стартаперами. Часто приходилось ездить по разным офисам и презентовать свой проект, обсуждать детали, договариваться, чтобы заинтересовать их, – рассказывает наш собеседник.

По итогам программы ­Ерасыл решил не брать инвестиции от Antler. Он признает, что космос – это сложная отрасль, требующая больших ресурсов, и на обещаниях здесь контракты не заключают. Нужны первые нас­тоящие результаты, которые косми­ческим компаниям на начальных этапах достичь сложно.

– Поехав в Германию, я понял главный инсайт: самый большой актив – это знания, контакты в индустрии и скорость реализации проектов. Antler дал мне возможность проверить свои идеи на практике, получить обратную связь и оценить свои шансы на международном рынке. Даже в таких сложных отраслях, как космос, я вижу возможности для молодых фаундеров, если они сфокусированы и амбициозны, – уверен Ерасыл.

По его словам, сегодня в мире всего несколько компаний, меньше тысячи специалистов, которые занимаются космической кибербезопасностью.­ И он уверен, что с ростом числа спутников и появлением дата-центров в космосе потребность в киберзащите будет только расти. Безусловно, Казахстан тоже будет продолжать запускать спутники и нуждаться в их защите.

Молодой новатор планирует сделать свою платформу простой и доступной. По его мнению, Delray Starlance позволит компаниям подключиться к системе по подписке, не погружаясь в сложные технологии.

Ерасыл Тауекел планирует соз­давать современные аппаратные решения и радиоэлектронные системы, которые будут блокировать вредоносные сигналы. Он хочет запускать спутники-защитники,­ создавая вокруг коммерческих аппаратов мощный щит от кибератак.

Ерасыл также анализирует глобальный космический рынок США, Европы, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, где предос­тавляют большие возможности для развития стартапов.

– Для меня важен осознанный подход, умение вести переговоры, мыслить стратегически и видеть долгосрочную перспективу. Поездка на Antler была супервыигрышем. Даже если Казахстан будет разрабатывать и запускать всего один спутник в год, его надо защищать. Наша задача – не упустить эту нишу и заявить о себе на весь мир, – считает молодой стартапер.

#спутники #киберзащита #Antler One #Ерасыл Тауекел

