Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что будущее Казахстана в руках молодежи

«Отдельного упоминания заслуживает высокая активность молодежи Казахстана. Представители молодого поколения воплотили в жизнь принцип «национальной ответственности», о котором писал классик казахской литературы Абиш Кекильбаев. Считаю это закономерным, поскольку Новая Конституция призвана служить, прежде всего, во благо нашего подрастающего поколения. Я не раз заявлял и хочу повторить: будущее Казахстана – в руках нашей молодежи! Я как Глава государства искренне доверяю вам и возлагаю на вас большие надежды!» - сказал он на торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции.

По его словам, наша молодежь обладает уникальными навыками, невероятно талантлива, ее отличают высокий потенциал развития и мощная созидательная энергия.