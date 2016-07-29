Монеты с изображением Абулхаир хана выпустил Нацбанк

Экономика
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Национальный банк 29 июля выпускает в обращение памятные монеты "Әбілқайыр хан" из серии монет "Портреты на банкнотах" из золота и серебра номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге, передает Kazpravda.kz.

Все монеты имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображения на золотой и серебряной монетах "proof" качества расположены на зеркальной поверхности.

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На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан. В нижней части – числа "500" на золотой и серебряной монетах, "100" на монете из сплава нейзильбер и надпись "ТЕҢГЕ", обозначающие номинал монеты. В левом и правом секторах зеркально изображен элемент национального орнамента, по окружности проходят надписи "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" на государственном языке и "РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН" на русском языке. В верхней части расположен логотип Национального банка.

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На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображен фрагмент лицевой стороны банкноты достоинством 50 тенге образца 1993 года (банкнота изъята из обращения), на которой размещен портрет Абулхаир хана. По окружности расположены надпись "ӘБІЛҚАЙЫР ХАН" на государственном языке, число "2016", обозначающее год чеканки, и графические элементы с банкноты. В верхней части размещены надписи "Au 999 7,78 g" на золотой монете , "Ag 925 31,1g" – на серебряной, обозначающие металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет рельефные. По окружности монет проходит выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены:
1) из золота 999-й пробы, масса – 7,78 гр, диаметр – 21,87 мм, качество изготовления – "proof", тираж – 1 тыс. штук;
2) из серебра 925 пробы, масса – 31,1 гр, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – "proof", тираж – 3 тыс. штук;
3) из сплава нейзильбер, диаметр – 31 мм, масса – 11,17 грамм, тираж – 100 тыс. штук.

Памятные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

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